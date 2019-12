Potsdam

Jetzt, wo der Sekt getrunken, die Neujahrsgrüße verschickt, alle wichtigen Menschen umarmt und das Feuerwerk bestaunt ist, ist es Zeit, den Blick nach vorn zu richten.

Zum Beispiel darauf, was es nach dem Aufstehen so zu Essen gibt. In Potsdam bekommen Sie etwa bei diesen Bäckereien am Neujahrsmorgen eine frische Schrippe. Ihnen ist nicht so nach fester Nahrung, eher nach viel Wasser und noch mehr Aspirin? Wir haben Ihnen die besten Tipps zusammengestellt, die wirklich gegen Kater helfen.

Vielleicht wachen Sie aber auch auf und sind voller Tatendrang. Dann können Sie sich zum Beispiel ganz mutig direkt in die Fluten stürzen, denn hier wird Neujahr angebadet. Wie viel Spaß das macht, haben die Brandenburger Eisbären gestern schon mal vorgeführt. Das mit dem Baden würde Sie schon interessieren, aber heute ists zu früh dafür? Dann gehen Sie doch am 5. Januar in Jüterbog planschen. Es gibt sogar noch einen weiteren Anreiz: ein buntes Feuerwerk.

Sie haben darauf so gar keine Lust und auf andere gute Vorsätze zum neuen Jahr auch nicht? Macht nichts, unser Autor sagt Ihnen, warum gute Vorsätze sowieso nicht halten.

Ein kleiner Tipp noch am Rande, für einen Start ins neue Jahr ohne Ärger mit dem Auto: Lassen Sie heute das Auto lieber stehen, wenn Sie in der Silvesternacht Alkohol genossen haben. Denn die Wirkung hält länger an als gedacht. Falls der Ärger aber schon da ist, weil das Feuerwerk Schaden angerichtet hat, so erfahren Sie hier, was Sie jetzt tun können.

Und wenn Sie es sich jetzt nochmal auf dem Sofa gemütlich machen, haben wir das richtige Lesestück für Sie. Es ist einewahre Geschichte über entnervte Soldaten, einen denkwürdigen Jahreswechsel und eine Revolte wegen einem Schlückchen Sekt.

Prost Neujahr!

Von RND/isc