Potsdam

In Berlin und Brandenburg sind 2020 erheblich mehr Menschen gestorben als im Jahr davor. Wie das Statistische Landesamt Berlin-Brandenburg am Freitag in Potsdam mitteilte, starben 2020 insgesamt 72.275 Menschen. Das entspricht einem Anstieg um 8,3 Prozent gegenüber 2019. Davon waren 35.244 Frauen und 37.031 Männer. Die Zunahme der Sterbefälle sei auch auf das Corona-Virus zurückzuführen. Covid-19 sei bei 4,5 Prozent aller Verstorbenen (3.224 Menschen) die ausschlaggebende Todesursache gewesen.

Nicht-natürliche Todesursache bei knapp fünf Prozent

Todesursache Nummer eins waren mit 33 Prozent aller Sterbefälle demnach Erkrankungen des Kreislaufsystems. Die Mehrheit der Verstorbenen war älter als 85 Jahre und in beiden Bundesländern waren davon mehr Frauen als Männer betroffen.

Zweithäufigste Todesursache waren Krebsleiden. Diesen sogenannten „bösartigen Neubildungen“ erlagen 9.385 Menschen in Berlin und 8.304 in Brandenburg. Mit einem Anteil von 30,6 Prozent betraf dies vor allem die Verdauungsorgane und mit 21,4 Prozent die Atmungsorgane. Insgesamt erlagen 1.225 Frauen einem Brustkrebsleiden.

Knapp fünf Prozent aller Sterbefälle (3.453) beruhten auf nicht-natürlicher Todesursache wie Verletzungen oder Vergiftungen. In 72,1 Prozent dieser Fälle war ein Unfall die Ursache für den Tod. Durch einen Suizid beendeten in Berlin und Brandenburg 699 Menschen ihr Leben, knapp drei Viertel davon waren Männer. Damit stieg im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Suizide um 8,7 Prozent leicht an, 2019 gab es insgesamt 643 Fälle



Von RND/epd