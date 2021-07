24 Haftbefehle: Brandenburgs Polizei gelingt Riesencoup gegen Drogenhändler

Potsdam

Den Brandenburger Sicherheitsbehörden ist nach der Auswertung verschlüsselter Mobiltelefone des Providers Encrochat ein großer Coup gegen die organisierte Kriminalität gelungen. Wie Polizeipräsidium und Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, wurden gegen rund 60 Tatverdächtige Ermittlungsverfahren eingeleitet und gegen 24 Personen Haftbefehle erlassen und bereits vollstreckt.

Die Ermittlungen waren im Sommer 2020 in Gang gekommen. Zuvor hatte das Bundeskriminalamt über Europol Encrochat-Daten mit einem Bezug zu Deutschland erhalten. Vorangegangen waren europaweite Ermittlungen zu den verschlüsselten Mobiltelefonen. Encrochat war ein im Clan- und Dealer-Milieu ein beliebter Messenger, weil er als relativ sicher galt.

Wie viele Verhaftungen gab es?

Am Dienstag stellte das BKA eine vorläufige Bilanz der Encrochat-Ermittlungen vor. Demnach wurden bundesweit 2250 Ermittlungsverfahren eingeleitet und 360 bereits laufende Verfahren durch die Chat-Mitschnitte unterstützt. In mehr als 520 Ermittlungsverfahren sei es seitdem zu Festnahmen, Sicherstellungen und Durchsuchungen gekommen. 750 Menschen wurden verhaftet.

EncroChat - der Kommunikationskanal der Verbrecher Das Geschäftsmodell von EncroChat waren seit 2016 verschlüsselte Kommunikationsnetzwerke und die dazu notwendigen Endgeräte (sogenannte Krypto-Handys) anbot. EncroChat verkaufte die Smartphones über ein Abo-Modell, das im Jahr pro Gerät mehrere tausend Euro kostete. EncroChat installierte auf den Geräten seine eigenen, verschlüsselten Messengerprogramme, und entfernte die GPS-, Kamera- und Mikrofon-Hardware des Smartphones. Die Geräte verfügten außerdem über eine „Wipe-Funktion“, mit der schnell alle Inhalte vom Gerät gelöscht werden konnten. Es war zudem möglich, zwei Betriebssysteme parallel zu nutzen: zur Tarnung Android, für verschlüsselte Chats konnte zum EncroChat-System gewechselt werden. Da diese Dienstleistungen stark von Mitgliedern der organisierten Kriminalität genutzt wurden, leitete Europol zwischen März und Juni 2020 Ermittlungsverfahren gegen das Netzwerk ein und infiltrierte es. Französische Ermittlungsbehörden gelang es, in das EncroChat-Netzwerk einzudringen und Schadsoftware auf den Endgeräten zu installieren. Daraufhin stellte EncroChat den Geschäftsbetrieb ein. Zuletzt versetzte die amerikanische Bundespolizei FBI der organisierten Kriminalität einen schweren Schlag, mit einer vermeintlich neuen „sicheren“ Verschlüsselungstechnik. Verbrecher wiegten sich für einige Monaten in Sicherheit und glaubten, mit der App „Anom“ verschickte Kurznachrichten könnten nicht abgehört werden. Doch tatsächlich hätten die Behörden monatelang Millionen Mitteilungen über Drogenschmuggel, Geldwäsche und Mordpläne mitgelesen. Von einem atemberaubenden Erfolg der verdeckten Operation „Trojan Shield“ sprach das FBI. Binnen 18 Monaten habe man mit der App verschlüsselte Telefone an mehr als 300 Verbrecherbanden 100 Ländern geliefert – und so die Möglichkeit bekommen, den Kriminellen über die Schulter zu schauen.

Das Landeskriminalamt Brandenburg konnte durch die Daten weitreichende Erkenntnisse im Bereich der Organisierten Rauschgiftkriminalität erlangen. Die Encrochat-Daten galten bis vor Kurzem als nicht entschlüsselbar. Niederländische und französische Behörden gelang es aber, die Daten zu dekodieren. Das setzte europaweit eine regelrechte Ermittlungslawine in Gang.

Auch im Brandenburger Drogenhändler-Milieu war Encrochat offenbar das Kommunikationsmittel der ersten Wahl. „Mit umfassenden Ermittlungen des Landeskriminalamtes und der Kriminalpolizei der Direktionen konnten Straftaten festgestellt, Strukturen aufgehellt, Vertriebswege nachvollzogen und Täter inhaftiert werden“, sagte Polizeipräsident Oliver Stepien. „Damit ist den Ermittlern ein erfolgreicher Schlag gegen den organisierten Rauschgifthandel in Brandenburg gelungen.“

Was wurde sichergestellt?

Die Bilanz der Ermittlungen: 160 Kilogramm Marihuana, 1 Kilo Kokain, 6,29 Kilo Amphetamin, 12,8 Kilo Crystal Meth, rund 60.000 Ecstasy-Tabletten sowie 100 Tabletten Tilidin wurde sichergestellt.

Bei Durchsuchungen wurden eine Maschinenpistole, fünf Faustfeuerwaffen, rund 1.000 Patronen sowie Vermögenswerte im Wert von rund 1,7 Millionen Euro, darunter Bargeld, hochwertige Pkw sowie Goldmünzen, Uhren und Schmuck, sichergestellt, teilten die Behörden mit.

Woher kommen die Täter?

Drei Viertel der bereits identifizierten Tatverdächtigen seien deutsche Staatsangehörige, viele davon seien schon in der Vergangenheit wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeibekannt gewesen, hieß es. Gegen 24 Tatverdächtige wurden bereits Haftbefehle erlassen und vollstreckt.

Bei einem Verfahren in Düsseldorf gehörten führende Köpfe des Miri-Clans zu den Tatverdächtigen.

Wie kamen die Behörden an die Encrochat-Daten?

Den Zugang zu den verschlüsselten Messengerdaten hatten französische und niederländische Sicherheitsbehörden geschaffen. Ihnen gelang es im vergangenen Jahr erstmals, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des vorwiegend im internationalen Rauschgifthandel genutzten Dienstleisters EncroChat zu umgehen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nachdem die Daten zunächst an das BKA ging, wurden sie in der Folge an die Landeskriminalämter weitergeleitet.

Für die Auswertung der Daten wurde im LKA eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, die AG ECHT. Die AG mit zehn Mitarbeitern wurde durch drei Bedienstete des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg unterstützt.

Brandenburgs Generalstaatsanwalt Andreas Behm sieht durch den Ermittlungserfolg den Beweis erbracht, dass die Rechtshilfe im europäischen Raum ein „taugliches und effektives Instrument zur Kriminalitätsbekämpfung darstellt“.

Dürfen Encrochat-Daten vor Gericht verwendet werden?

Behm setzt darauf, dass die Daten vor Gericht auch anerkannt werden. „Erste obergerichtliche Entscheidungen bestätigen deren Rechtmäßigkeit und kommen zu dem Ergebnis, dass die Encrochat-Erkenntnisse und darauf aufbauende Beweisergebnisse in Deutschland strafprozessrechtlich verwertbar sind“, sagte er.

In Berlin sah das eine Richterin aber anders. Das Landgericht Berlin hatte die Eröffnung eines Prozesses gegen einen Verdächtigen wegen Drogenhandels abgelehnt, weil die abgefangenen Encrochat-Nachrichten nicht verwertet werden dürften.

Die Entscheidung des Landgerichts von vorigen Donnerstag stehe im Gegensatz zu allen bisherigen Entscheidungen von Oberlandesgerichten, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft daraufhin mit. Sie will sich damit nicht abfinden und will eine „Überprüfung durch das Kammergericht herbeiführen“.

Wie viele Drogen wurden bundesweit sichergestellt?

Bundesweit wurden im Zusammenhang mit den Ermittlungen fast 3,2 Tonnen Cannabis, etwa 320 Kilogramm synthetische Drogen, mehr als 125 500 Ecstasy-Tabletten, fast 400 Kilogramm Kokain und 10 Kilogramm Heroin sichergestellt.

Zudem zogen die Ermittler rund 310 Schusswaffen und mehr als 12 200 Schuss Munition aus dem Verkehr. Es kam zu Vermögensarresten in Höhe von etwa 168 Millionen Euro und vorläufigen Vermögenssicherungen von rund 28 Millionen Euro. Die Ermittlungsverfahren befassen sich vor allem mit organisierter Rauschgiftkriminalität und Waffenhandel, außerdem mit Korruption, Geldwäsche und Gewaltdelikten.

Von Torsten Gellner