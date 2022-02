Potsdam

Der Weg zur Montessori-Schule Barnim in Eberswalde war steinig. 1992 hatten sich Eltern und Unterstützer zu einem Verein zusammengeschlossen mit der Idee, eine kleine, nicht-staatliche Schule zu gründen. Es dauerte fünf Jahre, bis die Einrichtung genehmigt war und die ersten Kinder unterrichtet werden konnten. „Es ist viel nötig, um eine Schule zu gründen“, erklärt Schul-Chef Dirk Seifert.

1,4 Millionen Euro hat der Verein investiert in den Kauf und die Sanierung eines Schul- und Kita-Gebäudes. „Und ohne die tausenden Stunden ehrenamtlicher Elternarbeit hätten wir es nicht geschafft“, so Seifert. Er wird seinen angestellten Lehrkräften ab dem kommenden Schuljahr ein höheres Gehalt bezahlen können. Denn nach langen Querelen um die Finanzierung der freien Schulen im Land haben die Fraktionen der Kena-Koalition im Landtag mit den freien Trägern einen Kompromiss erzielt, der auf eine Erhöhung der staatlichen Zuschüssen hinausläuft. „Die Erhöhung bedeutet für uns sechs Prozent mehr Betriebskostenzuschuss – also etwa 20 000 Euro im Jahr“, sagt Seifert.

Er hält den Schritt für überfällig. „Schon in den 90er-Jahren haben die freien Schulen für eine Belebung der Schullandschaft in Brandenburg beigetragen, vor allem auf dem Land“, sagt er. Es war die Zeit der Schulschließungen. „Der Staat hat sich zurückgezogen, wir sind in die Presche gesprungen.“

Gericht gibt freien Schulen Recht

182 Schulen in freier Trägerschaft gibt es in Brandenburg; ihnen stehen 741 staatliche Schulen gegenüber. Dort werden die Lehrer nach Tarif bezahlt – und sie werden verbeamtet. Im Kampf um die raren Pädagogen ist das ein entscheidender Vorteil. Die freien Schulen sind dagegen auf Elternbeiträge und Zuweisungen des Landes angewiesen. Letztere wurden wiederholt als zu niedrig kritisiert. Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) gab in dieser Frage im vergangenen Sommer in einem Musterverfahren der Waldorfschule in Frankfurt (Oder) recht. Tenor des Urteils: Das Land zahlt nicht auskömmlich.

Dabei sind freie Schulen keine Konkurrenz oder Gegenveranstaltungen für die staatlichen, sie sind fester Bestandteil des Bildungssystems. „Lehrer in beiden Bereichen leisten hervorragende Arbeit“, sagt Günther Fuchs, Chef der Lehrergewerkschaft GEW.

„Die Konkurrenz um die Lehrer verschärft sich“, sagt Irene Petrovic-Wettstädt, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen (AGFS). Einerseits würden freie Schulen und das Land als Arbeitgeber der Lehrer an staatlichen Schulen um die Köpfe buhlen, andererseits gebe es Abwerbeversuche auch aus Nachbarländern wie Sachsen und Sachsen-Anhalt. Seit Jahren kämpfen die freien Schulen um eine bessere finanzielle Unterstützung – inklusive hunderter Klagen.

Kenia-Koalition findet Kompromiss

Im Dezember letzten Jahres platzte der Knoten: SPD, CDU und Grüne haben den von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) vorgelegte Gesetzentwurf, den die freien Schulen als nicht auskömmlich abgelehnt hatten, an entscheidender Stelle korrigiert. Das Ministerium wollte die Zuschüsse an die freien Schulen weiter pauschal auf Grundlage der Lehrer-Erfahrungsstufe 4 berechnen. Die Schulen pochten auf die höher dotierte Erfahrungsstufe 5. Nun orientieren sich die Zuweisungen an der fiktiven Erfahrungsstufe 4,5 – ein Kompromiss.

Irene Petrovic-Wettstädt spricht von einem „tollen Kompromiss“, der es bald erlaube, die Lehrkräfte endlich besser zu bezahlen. Zwar hatte sich die Arbeitsgemeinschaft mehr erhofft – vor allem einen Mechanismus, wonach die Zuschüsse an neue Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst angepasst werden. Dennoch stieß der Kompromiss laut Petrovic-Wettstädt auf große Zustimmung: 80 Prozent der freien Schulen im Verband würden ihn mittragen.

Juristischer Streit geht weiter

Auch Gewerkschafts-Chef Günther Fuchs hält eine bessere Ausstattung der freien Schulen für geboten. Er legte bei einer Anhörung zu der Schulgesetznovelle an diesem Donnerstag im Brandenburger Landtag aber den Finger in die Wunde: Mehr Zuschüsse für die freien Träger heiße noch lange nicht, dass alle angestellten Lehrer gleichermaßen davon profitieren. „Es gibt eine große Bandbreite. Einige liegen nahe am Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, andere 25 Prozent darunter“, erklärt er.

Fuchs fordert daher einen Tarifvertrag für Lehrkräfte an freien Schulen und regte die Bildung einer Arbeitsgruppe dazu an. „Klar ist aus meiner Sicht: Wenn eine Schule nach Tarifvertrag bezahlt, muss sie finanziell besser gestellt werden. Das muss das Land regeln“, sagte er.

Die juristische Auseinandersetzung um die freien Bildungseinrichtungen geht indessen weiter. Das Ministerium hat gegen das Urteil des Frankfurter Verwaltungsgerichts Berufung eingelegt, denn es würde eine erhebliche Nachzahlung mit sich bringen. Damit liegt der Fall nun beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Eine Entscheidung wird im Lauf des Jahres erwartet.

Von Torsten Gellner