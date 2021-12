Potsdam

Zum Weihnachtsfest gehört für viele in Brandenburg der Gang zur Kirche einfach dazu. Doch schon zum zweiten Mal findet das Weihnachtsfest unter starken Corona-Einschränkungen statt. Können die Gottesdienste an Heiligabend denn überhaupt stattfinden?

Die Kontaktdaten müssen erfasst werden

Grundsätzlich ja. Für Religiöse Veranstaltungen ändert sich in der Corona-Verordnung nichts. Allerdings müssen Abstandsregeln eingehalten werden (bis zu zwei Metern zwischen den Teilnehmenden, wenn gesungen werden soll), weshalb eventuell nicht jeder einen Platz in der Kirche findet. Allerdings kann auf die Einhaltung des Abstandsgebots verzichtet werden, wenn alle durchgehend eine FFP2-Maske tragen. Auch müssen von allen Teilnehmenden die Personendaten erfasst werden.

Viele Gemeinden setzen auf 2G

Aber aufgepasst: Obwohl in der Landesverordnung religiöse Versammlungen weder 2G noch 3G sind, setzen viele Kirchengemeinden in ihrem Hausrecht auf strikte Corona-Regeln. So kann es durchaus sein, dass Ungeimpfte nicht am Weihnachtsgottesdienst teilnehmen dürfen.

