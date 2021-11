Potsdam

Einem MAZ-Leser ist das in einem Geschäft im Landkreis Dahme-Spreewald passiert: Er wollte seinen Impfstatus dort mit dem gelben WHO-Impfpass nachweisen, was dem Inhaber des Ladens aber nicht genügte. Er verlangte einen digitalen Nachweis, den er auch scannen kann.

Der Kunde war erbost, doch der Händler hatte alles richtig gemacht und sich nur penibel an die aktuell gültige Corona-Verordnung des Landes gehalten. Für den Zutritt im Einzelhandel gilt seit dem 24. November 2G (mit Ausnahme von Geschäften des täglichen Bedarfs). Demnach müssen Geimpfte und Genesene den entsprechenden Nachweis „als digitales Covid-Zertifikat der EU in elektronischer oder gedruckter Form“ vorzeigen.

Und weiter: „Beim Zutritt muss der Nachweis von der oder dem Verantwortlichen digital verifiziert werden.“ Diese Überprüfung ist beim Impfpass alter Schule nicht möglich.

Wie und wo bekomme ich dieses Zertifikat?

Ganz einfach, in der Apotheke. Dafür nimmt man seinen gelben Impfpass mit, in dem das Datum der Corona-Impfung(en) und die jeweilige Chargen-Nummer des verabreichten Vakzins eingetragen sind.

Die Apothekerinnen und Apotheker erstellen auf Basis dieser Angaben das digitale Covid-Zertifikat, das mit einem QR-Code versehen ist, und geben es den Kunden als Papier-Ausdruck mit (bei vollständiger Impfung entsprechend zwei Blatt, für jede Impfung eins). Dieser Service ist kostenlos.

Wer ein Smartphone besitzt, kann den QR-Code mit der Kamera seines Geräts scannen und das Impfzertifikat auf dem Telefon speichern. Dazu muss der Code in der Corona-Warn-App oder in der CovPass-App hochgeladen werden.

Wer kein Smartphone hat, muss stattdessen den Ausdruck auf Papier dabeihaben. Diese Menschen sind in Deutschland inzwischen in der Minderheit. Knapp 89 Prozent der Bundesbürger, die älter als 14 sind, nutzen ein solches Gerät. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt der Nutzeranteil sogar noch höher: über 95 Prozent.

