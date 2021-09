2G-Option wird in Brandenburg bisher kaum genutzt

Potsdam

Seit gut einer Woche können Gastronomen, Veranstaltungsorganisationen und Sportvereine in Brandenburg zwischen der 3G- und 2G-Option wählen. Bei Letzterer haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt. Kinder bis zum 12. Lebensjahr sind aus dieser Regelung ausgenommen. Doch die neue Entscheidungsfreiheit wird bisher kaum genutzt, das zeigt eine Umfrage der MAZ in den Landkreisen. Gerade Gastronomen halten an der bisherigen 3G-Regel fest.

Mehrheit der Gastronomen für 3G-Modell

„Die Mehrheit unserer Mitglieder hat sich für das 3G-Modell ausgesprochen“, sagte Olaf Lücke, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Brandenburg, auf MAZ-Anfrage. Hintergrund sei der Wunsch, „keine Gäste auszuschließen“.

Dass die Resonanz unter den Gastronomen und Veranstaltern im Land bisher eher verhalten ist, zeigt auch ein Blick auf die Landkreise. So bewegen sich die bei den Gesundheitsämtern angezeigten 2G-Veranstaltungen in allen abgefragten Regionen im niedrigen einstelligen Bereich.

Die meisten 2G-Anzeigen registrierte bisher der Landkreis Teltow-Fläming mit (Stand 23. September) mit sechs Anträgen. Dabei handele es sich um die Meldung eines Gaststättenbetreibers, vier Sportgruppen und eine Tanzveranstaltung Kulturveranstaltungen, Gesundheitskurse und Sportvereine, teilte eine Sprecherin auf MAZ-Anfrage mit. Darauf folgt der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit fünf Meldungen.

2G-Regelung beim Kunst- und Kultursommer in Saxdorf

Im Landkreis Elbe-Elster steht der Kunst- und Kultursommer im Pfarrgarten in Saxdorf unter der 2G-Regel. Geplant sind unter anderem die Veranstaltung eines internationalen Puppentheaterfestivals sowie ein Klavierkonzert Anfang Oktober. Die Entscheidung für 2G sei auch eine ökonomische gewesen, teilte ein Sprecher des Landkreises mit. „Die Räumlichkeit ist relativ klein, sodass mit Platzeinschränkungen die Sache wohl wirtschaftlich nicht darstellbar wäre.“

In den Landkreisen Oberhavel, Oberspreewald-Lausitz und Barnim haben die zuständigen Gesundheitsämter bisher jeweils zwei Anzeigen zur 2G-Option registriert. In Märkisch-Oderland laufen eine Veranstaltungsreihe, sowie eine Chorprobe unter der neuen 2G-Regelung. Dem Gesundheitsamt im Kreis Ostprignitz-Ruppin lägen drei Anmeldungen „aus dem Veranstaltungs- und Gastronomiebereich vor“, teilte ein Sprecher des Landkreises mit. In Frankfurt (Oder) hätten „zwei Gastronomen in Erwägung gezogen, die optionale 2G-Regel zur Anwendung zu bringen“, teilte ein Sprecher mit. Der Eingang der Anzeigen liege dem Gesundheitsamt bisher aber nicht vor.

2G beim Sport: Mehr Zuschauer im Station

Aus der Stadtverwaltung in Potsdam hieß es auf MAZ-Anfrage, es sei Sache der Veranstalter und Gastronomen, die 2-Regelung „durchzuführen und zu kommunizieren.“ Eine öffentliche Liste gebe es nicht. Der Landkreis Dahme-Spreewald teilte mit, dass die schriftlichen Anzeigen zur 2G-Regelung nicht statistisch erfasst würden.

Die bisher eher verhaltene Nutzung der 2G-Option in Brandenburg führt Dehoga-Hauptgeschäftsführer Lücke vor allem auf den bürokratischen Aufwand zurück, der für viele Betriebe mit der neuen Corona-Bestimmung einhergehe. „Die Unternehmen müssen eine Person abstellen, die die Gäste kontrolliert.“ Das sei für viele Betriebe nicht zu leisten, gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel. Auch viele Gäste seien angesichts der neuen Regelungen verwirrt oder verärgert, sagte Lücke. Trotz der Schwierigkeiten gäbe es aber auch Betriebe, die von der 2G-Regelung profitieren würden, betonte der Dehoga-Hauptgeschäftsführer. „Die haben jetzt die Möglichkeit, ihre Gasträume wieder voll zu besetzen.“ Das sei auch wirtschaftlich von Vorteil.

Auch im Sport kommt die 2G-Regelung in Brandenburg bereits zum Einsatz. Diese werde vor allem bei Veranstaltungen genutzt, sagte Andreas Gerlach, Vorstandsvorsitzender des Landessportbund Brandenburg. „So können wir wieder mehr Publikum zulassen.“ Wichtig sei aber, dass die Vereine weiterhin die Wahl hätten, betonte Gerlach. Auch wegen des Personalaufwandes. „Das können nicht alle Vereine leisten.“

Ende Oktober wird der SV Babelsberg 03 gegen RB Leipzig im DFB-Pokal spielen. Erstmals unter 2G statt.

Von Gesa Steeger