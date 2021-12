2G-Regel im Einzelhandel: Auch in Brandenburg soll geklagt werden

Potsdam

Nach der gerichtlich angeordneten Aufhebung der 2G-Regel im Einzelhandel in Niedersachsen sollen auch in Brandenburg die coronabedingten Zugangsbeschränkungen überprüft werden. „Wir werden klagen, so wie in jedem Bundesland“, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, der MAZ. Eine konkrete Klage eines Unternehmens sei in Arbeit. Der Verband werde Einzelhändler bei Klagen unterstützen.

In Berlin hat Galeria Karstadt Kaufhof beim Verwaltungsgericht einen Eilantrag gestellt, wie jetzt bekannt wurde. Busch-Petersen sagte, im Einzelhandel habe es keine Corona-Ausbrüche gegeben. Die vorhandenen Hygienekonzepte würden ausreichen. Es könne nicht sein, dass das Personal „Hilfspolizei“ spielen und dabei Beleidigungen und Übergriffe aushalten müsse.

Kaufhauskette in Niedersachsen hatte geklagt

In Niedersachsen war die 2G-Regel im Einzelhandel vom dortigen Oberverwaltungsgericht nach einer Klage der Kaufhauskette Woolworth gekippt worden. Die Maßnahme sei zur weiteren Eindämmung des Coronavirus nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar, entschied das Gericht. Bund und Länder hatten am 2. Dezember beschlossen, dass bundesweit und unabhängig von der Inzidenz 2G im Einzelhandel gelten soll. Ausnahmen von der 2G-Regel gelten für Geschäfte des täglichen Bedarfs, also etwa Supermärkte und Drogerien.

Die Bundesregierung will an den Zugangsverboten für Ungeimpfte in weiten Teilen des Einzelhandels festhalten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte, es mache weder epidemiologisch noch gesundheitspolitisch Sinn, solche Regeln jetzt zu kippen. Dies gelte insbesondere wegen der bevorstehenden Welle mit der neuen Virusvariante Omikron.

Von Igor Göldner