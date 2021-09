Potsdam

In Brandenburg könnten schon bald Restaurants, Kneipen, Theater, Kinos und weitere Publikumseinrichtungen Geimpften und Genesenen vorbehalten bleiben – wenn sich die Betreiber für das sogenannte 2G-Modell angemeldet haben. Das geht aus dem Entwurf des Gesundheitsministeriums für die neue Sars-CoV-2-Umgangsverordnung hervor, der der MAZ vorliegt. Das Kabinett will am Dienstag darüber entscheiden.

Im Gegenzug sollen Beschränkungen wie die Abstandsregelung, Testpflicht, Tanzverbot sowie eine begrenzte Nutzung von Sitzplätzen und Tischen entfallen. Vorbild für die neue Regelung wäre Hamburg.

Neben Geimpften und von Corona Genesenen mit entsprechenden Nachweisen soll die Regelung auch für Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr gelten, für die bisher offiziell keine Impfung empfohlen wurde. Betreiber und Veranstalter, die die 2G-Regelung anwenden wollen, müssen das an die Gesundheitsämter melden.

2G-Regelung für Museen, Gaststätten, Hotels und Clubs

Die 2G-Option bedeutet auch: Für ungeimpfte Menschen wird der Zutritt in Einrichtungen oder Lokalitäten erschwert. Ein negativer Corona-Test reicht nicht mehr aus, um Zugang zu erhalten. Das gilt auch für Kinder ab 12 Jahren. Auch für das jeweilige Personal soll die Regelung angewendet werden. Ausnahme ist nur das Personal ohne direkten Gäste- oder Kundenkontakt.

Nach dem vorliegenden Entwurf, der bis Dienstag noch geändert werden kann, sind davon etwa Gaststätten, Herbergen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Tierparks, Museen und Bibliotheken, Diskotheken, Clubs und Festivals, aber auch Sportstätten, Indoor-Spielplätze, Stadtrundfahrten und Schiffsfahrten sowie religiöse Veranstaltungen in Kirchen, Moscheen oder Synagogen betroffen.

Der Fraktionschef der SPD, Erik Stohn, hatte am Dienstag (7. September) bereits den Vorschlag eingebracht, nach dem Vorbild Hamburgs das sogenannte 2G-Modell in Brandenburg einzuführen.

Vereinzelt gibt es schon Gastronomen in Brandenburg, die bereits jetzt auf 2G setzen. Dazu gehört etwa Erik Helbl, Inhaber der Potsdamer Unscheinbar. In der Bar dürfen nur noch Menschen Platz nehmen, die einen Impf- oder Genesenennachweis haben, draußen sind die Regeln etwas lockerer, dort reicht eine Registrierung der Kontaktdaten.

Dehoga-Verband warnt vor Einführung von 2G in Brandenburg

Der Branchenverband Dehoga in Brandenburg warnt hingegen vor diesem Modell. „Wir sind Gastgeber und für alle da. 2G schließt einen Teil unserer Gäste aus. Hier sollte Politik sich überlegen, ob das der Weg ist, die Pandemie zu überwinden“, sagte Dehoga Präsident Olaf Schöpe am Freitag. Das derzeit geltende 3G-Modell sei zwar mit einigem Aufwand verbunden, habe sich aber bewährt. „Die niedrige Impfquote kann nicht auf dem Rücken einer bereits gebeutelten Branche ausgetragen werden“, warnte Schöpe.

Das Kabinett plant auch den Abschied vom alleinigen Kriterium für eine Corona-Lagebeurteilung, der Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen. Künftig kommen drei Indikatoren dazu: die Zahl der in Krankenhäusern behandelten Corona-Fälle, die Zahl der dort auf Intensivstationen liegenden Menschen mit Corona und die aktuelle Impf-Quote. Konkrete Obergrenzen für mögliche Eindämmungsmaßnahmen wurden in dem Entwurf nicht genannt. Quadratmeter geben.

Die oben genannten Regeln sind Teil eines Entwurfs der noch diskutiert werden wird, Änderungen sind daher noch möglich.

Von Igor Göldner