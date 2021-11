Potsdam

Die rot-schwarz-grüne Koalition in Brandenburg plant die Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Grund sind die steigenden Infektionszahlen und die sich füllenden Intensivstationen. Der Fraktionschef der SPD im Landtag, Daniel Keller, sprach sich dafür aus, die verschärfte 2G-Regelung von Sachsen auch für Brandenburg zu übernehmen. „Ich kann mir eine 2G-Pflicht für Bereiche außerhalb der Grundversorgung befristet vorstellen“, sagte Keller in einem MAZ-Gespräch. „Wir müssen die Pandemiewelle unter den Ungeimpften brechen.“ Dies sei wichtig um die Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern, betonte er.

In Sachsen haben nur noch Genesene und Geimpfte Zutritt etwa zu Innengastronomie, Diskotheken sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen. Am Dienstag will sich in Brandenburg die Landesregierung über zusätzliche Einschränkungen für ungeimpfte Bürgerinnen und Bürger verständigen. Wie es hieß, soll die Corona-Umgangsverordnung des Landes erneut verändert werden. SPD, CDU und Grüne sind dazu derzeit in Gesprächen. Bislang gilt eine 2G-Option für Gastronomie, Tourismus sowie Freizeit- und Kulturveranstaltungen. Das bedeutet, dass sich Betreiber für 2G entscheiden können, aber auch für die 3G-Variante, die den Zutritt auch für negativ Getestete ermöglicht.

Forderung nach mehr Corona-Tests in Pflegeheimen und Krankenhäusern

SPD-Fraktionschef Keller fordert auch, den Fokus stärker auf das Testen in Pflegeheimen und Krankenhäuser zu legen. „Wir müssen beim Testen noch rigoroser vorgehen und strenger werden“, sagte er. „Es sollten nicht nur die ungeimpften Pflegekräfte getestet werden, sondern auch die geimpften.“ Das müsse auch für Besucher gelten. Die Landesregierung hatte sich in der vorigen Woche entschieden, nur das Testen von ungeimpfte Pflegekräften zu verstärken. Keller: „Das ist der richtige Weg, aber reicht in diesem Winter nicht aus.“

Indes sorgt die Ankündigung von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) für Diskussionen, die kostenfreien Corona-Tests für alle Bürger wieder einzuführen. Der Fraktionschef der Freien Wähler im Landtag, Péter Vida, sprach von einer „kapitalen Fehleinschätzung“ bei der Abschaffung der kostenfreien Tests. „Die Folge war und ist nicht, dass sich signifikant mehr Menschen impfen lassen, sondern dass mangels Tests Infektionsketten später erkannt und durchbrochen werden können“, sagte Vida. Nonnemacher hatte erklärt: „Rückblickend muss man sagen, dass es ein Fehler war, die kostenfreien Testangebote für alle abzuschaffen.“ Jetzt seien deutlich mehr Tests nötig, um die Ausbreitung des Coronavirus bremsen zu können. Gerade in sensiblen Bereichen wie in Alten- und Pflegeheimen müsse die Testpflicht ausgeweitet werden, forderte sie.

Inzidenz in Brandenburg am Wochenende auf 227 gestiegen

Nonnemacher und die Kassenärztliche Vereinigung appellierten am Wochenende an die Bürger, sich impfen zu lassen. „Die Lage ist ernst. Wir müssen beim Impfen Tempo machen“, sagte die Ministerin. Die sogenannten Booster-Impfungen hätten nun in Pflegeheimen und bei älteren Menschen Priorität.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner stieg innerhalb einer Woche landesweit auf 227,1 und damit deutlich in den roten Bereich der Corona-Warnampel. Das Robert-Koch-Institut (RKI) schätzt die Gefährdung der nicht vollständig Geimpften als „sehr hoch“ ein. Für vollständig Geimpfte werde die Gefährdung dagegen als moderat eingeschätzt.

Von Igor Göldner