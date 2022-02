Potsdam

Die wesentliche Punkte der aktuellen Corona-Eindämmungsverordnung . hat das Kabinett am 23, November beschlossen – und setzte dabei noch weitgehender auf die 2G-Regel, also Zugang für Geimpfte und Genesene.

Aktuell greift die 2G-Regel für diese Bereiche:

2G-Regelung gibt es verbindlich und optional

Grundsätzlich unterscheidet die neue Eindämmungsverordnung zwischen der verbindlichen und der optionalen 2G-Regel. Bei letzterer können sich Veranstalter freiwillig für die härteren Regeln entscheiden, dafür entfallen im Gegenzug einige grundsätzliche Corona-Regeln wie Abstandsgebot, Maskenpflicht und Personenbegrenzungen.

Egal, um welche der beiden 2G-Varianten es sich handelt: Zugang haben lediglich geimpfte und genesene Personen, Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr, Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (mit negativem Testnachweis) sowie Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können (mit entsprechendem Attest). Letztere müssen dann ebenfalls einen negativen Testnachweis vorlegen und durchgehend eine FFP2-Maske ohne Außenventil tragen.

2G plus in Restaurants (verbindlich)

In Restaurants, Cafés, Kneipen oder vergleichbaren Einrichtungen gilt inzwischen 2G plus-Regel. Das bedeutet, dass der Zutritt zu gastronomischen Einrichtungen (unter anderem Gaststätten, Kneipen, Bars) nur noch für Genesene und Geimpfte möglich ist. Diese benötigen außerdem einen tagesaktuellen Negativ-Test. Letzteres entfällt für Menschen, die schon eine Booster-Impfung bekommen haben.

UPDATE: Auch nach den vom Kabinett am 8. Februar beschlossenen Lockerungen bleibt es bei 2G plus in der Gastronomie. Ausgesetzt werden soll allerdings die Kontaktverfolgung – die Gäste müssen sich also nicht mehr mit der Luca-App oder der Corona-Warn-App ein- und auschecken.

Die 2G-Regel gilt nicht für Gaststätten, die zubereitete Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Ebenso von der Regel befreit sind Mensen und Caféterien an Hochschulen und Fortbildungseinrichtungen, Kantinen für Betriebsangehörige sowie Polizei- und Zollbeschäftigte, Autobahnraststätten und Autohöfe.

2G in Teilen des Einzelhandels (verbindlich)

Die 2G-Regel gilt sondern auch im Einzel- und Großhandel, in Kaufhäusern, Outlet- und Einkaufszentren.

Davon ausgenommen sind die Geschäfte des täglichen Bedarfs. Der Entwurf der Landesregierung nennt hier: Lebensmittelgeschäfte und Getränkemärkte, Verkaufsstände auf Wochenmärkten, Drogerien, Apotheken, Sanitätshäuser, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Optiker und Hörgeräteakustiker, Reinigungen und Waschsalons, Tierbedarfshandel und Futtermittelmärkte, Baumärkte, Gärtnereien und Blumengeschäfte, Weihnachtsbaumverkaufsstellen, Buchhandel, Zeitungs- und Zeitschriftenhandel sowie Poststellen, Tabakwarenhandel, Tankstellen sowie Kfz- und Fahrrad-Werkstätten, Abhol- und Lieferdienste, Banken und Sparkassen sowie öffentliche Bibliotheken.

UPDATE: Nach den vom Kabinett am 8. Februar beschlossenen Lockerungen wird 2G im Einzelhandel in Brandenburg abgeschafft. Mit dem Berliner Senat wurde ein einheitliches Vorgehen in beiden Bundesländern verabredet. Ab wann die Lockerungen gelten, war zunächst unklar.

2G in Hotels und Pensionen (verbindlich)

Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe dürfen nur noch geimpfte und genesene Menschen beherbergen. Alle anderen Gäste müssen – bis auf die genannten Ausnahmen – abgewiesen werden.

Die 2G-Regel gilt nicht für Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Campingplätze und Wohnmobilstellplätze – hier gilt 3G. Dabei ist zu beachten: Gäste müssen wie bisher vor Beginn der Beherbergung einen negativen Testnachweis vorlegen.

2G bei Reisebusreisen, Stadtrundfahrten und Schiffsfahrten (verbindlich)

Reisebusreisen, Stadtrundfahrten, Schiffsausflüge und vergleichbare touristische Angebote sind mit der neuen Eindämmungsverordnung nur noch für Geimpfte und Genesene möglich. Es gelten die genannten Ausnahmen.

2G in Kultureinrichtungen: Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos (verbindlich)

Für Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos, Messen, Ausstellungen, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen sieht die Eindämmungsverordnung die 2G-Regelung vor. Ungeimpften bleibt der Zugang verwehrt.

Neu: 2G beim Friseur und anderen körpernahen Dienstleistungen (verbindlich)

Für alle körpernahen Dienstleistungen – darunter fällt auch der Friseur – gilt ab Mittwoch (24.11.) 2G. Ausnahmen stellen medizinische bzw. therapeutische Maßnahmen dar, wie etwa die medizinische Fußpflege. Grundlage für diese Regelung ist die neue Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg, die ab Mittwoch gilt.

2G in Spaß- und Freizeitbädern (verbindlich)

Der Zugang zu Spaß- und Freizeitbädern, Freibädern, Saunen, Thermen und Wellnesszentren ist nur noch Geimpften und Genesenen gestattet.

2G+ in Discos und Clubs sowie bei Festivals (verbindlich)

In Brandenburgs Discos und Clubs sowie auf Festivals dürfen nur noch diejenigen feiern, die geimpft oder genesen sind und darüber hinaus auch einen tagesaktuellen Corona-Test vorweisen können. Allen anderen bleibt der Zugang verwehrt.

Allerdings müssen Diskotheken und Clubs schließen, wenn die Region zu einem Hotspot erklärt wurde. Hotspots sind Regionen mit einer Inzidenz über 750, wenn gleichzeitig mehr als zehn Prozent aller Intensivbetten Brandenburgs mit Covid-Patienten belegt sind.

2G auf Innen-Spielplätzen (verbindlich)

Betreiber von Innen-Spielplätzen müssen die 2G-Regel anwenden.

2G in Sportanlagen (verbindlich)

In Sportanlagen und Schwimmbädern gilt künftig grundsätzlich 2G. Allerdings gelten einige Ausnahmen: Etwa für Sportanlagen, soweit in diesen ausschließlich ärztlich verordneter Sport oder Sport zu sozialtherapeutischen Zwecken ausgeübt wird, für den Schulbetrieb und die Kindertagesbetreuung sowie für Lehrveranstaltungen in der Sportpraxis an Hochschulen, den Trainings- und Wettkampfbetrieb der Berufssportlerinnen und -sportler, der Bundesligateams sowie der Leistungssportlerinnen und -sportler der Bundes- und Landeskader, der im Rahmen eines Nutzungs- und Hygienekonzepts des jeweiligen Sportfachverbandes stattfindet, die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmern.

UPDATE: Das gilt nicht für Sportanlagen unter freiem Himmel – dort genügt 3G.

2G bei sexuellen Dienstleistungen (verbindlich)

Sexuelle Dienstleistungen bleiben erlaubt, allerdings nur unter der Beachtung der 2G-Regel – also für Geimpfte und Genesene.

2G bei Veranstaltungen ohne Unterhaltungscharakter (optional)

Bei Veranstaltungen ohne Unterhaltungscharakter kann sich der Veranstalter für die 2G-Regel entscheiden und dafür auf einige Corona-Maßnahmen wie Abstand und Masken verzichten. Wenn das möglich sein soll, dürfen allerdings nur geimpfte und genesene Personen an der Veranstaltung teilnehmen. Wenn auf 2G verzichtet wird, greift die 3G-Regel.

Von MAZonline