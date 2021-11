2G und 3G in Brandenburg: Kontrollen nur lückenhaft

Potsdam

In Brandenburg zeichnet sich bei den Kontrollen der 2G und 3G-Regelungen ein Flickenteppich ab. Viele Gesundheitsämter sind völlig überlastet, Ordnungsämtern fehlt es an Personal und auch die Gastronomen haben nur bedingte Befugnisse. Das zeigt eine Umfrage der MAZ.

Gesundheitsämter sind überlastet

Im Landkreis Elbe-Elster werde stichprobenartig kontrolliert, teilte ein Sprecher auf MAZ-Anfrage mit. Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes seien dafür zuständig. „Notwendig wären zehn.“ Der Landkreis Potsdam-Mittelmark teilte mit, es gebe momentan gar kein Personal, um die Kontrollen in den Gaststätten und Veranstaltungsorten durchzuführen. Kontrolliert würde nur, wenn es konkrete Hinweise auf Verstöße gebe. Der Landkreis Spree-Neiße gab an, nur „vereinzelt und sporadisch“ kontrollieren zu können. Aufgrund der personellen Aufstellung sei eine „Kontrolle aller Einrichtungen nicht realistisch.“ Zunächst liege es daher in der Kontrollpflicht der Gaststätten, die Einhaltung der Abstandsregelungen und der 2G- und 3G-Regelungen zu prüfen.

Auch im Landkreis Märkisch-Oderland ist keine flächendeckende Kontrolle möglich. Das zuständige Gesundheitsamt „führt Stichprobenkontrollen durch und geht Meldungen von strukturellen Verstößen beispielsweise durch Gewerbetreibende nach“, teilte ein Sprecher mit. Zusätzlich gebe es weitere Kontrollen durch die zuständigen Ordnungsämter.

Polizei hat Unterstützung zugesagt

Ähnlich sieht die Lage im Landkreis Ostprignitz-Ruppin aus. „Der Landkreis verfügt über keinen allgemeinen Ordnungsdienst.“ Diese Aufgabe nähmen in „Amtshilfe für den Landkreis die Gemeinden wahr.“ Die Polizei habe aber Unterstützung zugesagt, teilte ein Sprecher mit.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte gegenüber der MAZ es sei müsse angesichts der angespannten Lage „klar sein, dass kontrolliert wird und auch Bußgelder ausgesprochen werden.“ Es sei aber auch klar, „dass Kontrollen nicht flächendeckend und lückenlos stattfinden können.“

Bereits in der vergangenen Woche hatte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) angekündigt, dass die Polizei bei Kontrollen zur Einhaltung der 2G-Regelungen unterstützen würde. Man habe bereits begonnen, „aktiv an Kommunen und Gemeinden heranzutreten und unsere Bereitschaft für gemeinsame Kontrollen signalisiert“, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums, Torsten Herbst, gegenüber der MAZ.

Unabhängig von den Kontrollen sei es aber wichtig, dass die Regeln der Landesregierung zur Pandemiebekämpfung eingehalten würden, betonte Herbst. „Ob sie dem Einzelnen nun schmecken oder nicht.“ Diejenigen, die meinten sich nicht an die Regelungen halten zu müssen, die müssten damit rechnen, kontrolliert und sanktioniert zu werden, warnte Herbst. „Das sind wir den Menschen in unserem Land und deren Gesundheit schuldig.“

Gastronomen in der Verantwortung

Alexander Schirp, stellvertretender Hauptgeschäftsführer bei der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg (UVB), sagte auf MAZ-Anfrage, es sei nun wichtig, dass die geltenden Regelungen flächendeckend durchgesetzt würden. In der Verantwortung stünden nun vor allem die Gastronomen und Betreiber, betonte Schirp. „2G ist besser als ein erneuter Lockdown.“ Es sei daher im eigenen Interesse der Unternehmer, Ausbrüche möglichst zu verhindern. Mit Blick auf eine mögliche Ausweitung der 2G-Regelung auf sämtliche Betriebe in Brandenburg forderte der UVB-Geschäftsführer eine gesetzliche Auskunftspflicht über den Impfstatus von Arbeitnehmern. „Ohne diese Informationen wäre eine 2G-Regel am Arbeitsplatz eine Luftnummer.“

Der Präsident der Dehoga Brandenburg, Olaf Schöpe, appellierte an die Gastronomie, die Kontrollpflichten ernst zu nehmen, betonte aber, dass die Betriebe nur bestimmte Befugnisse hätten. „Wir sind nicht der verlängerte Arm der Polizei.“ So hätten Gastronomen kein Recht, nach den Ausweispapieren der Gäste zu fragen. „Wir müssen uns auf die Ehrlichkeit unserer Gäste verlassen.“ Angesichts der steigenden Zahlen äußerte sich Schöpe besorgt. „Auf uns rollt eine riesige Stornierungswelle zu.“ Weihnachtsfeiern und Dienstreisen würden massenhaft abgesagt. Die Folgen könnten verheerend sein, sagte Schöpe und forderte finanzielle Hilfen für betroffene Unternehmen.

Von Gesa Steeger