Eberswalde

Die 30-jährige Frau, die am Samstagmorgen tot in ihrer Wohnung in Eberswalde gefunden wurde, ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Eine Obduktion ergab, dass die Mutter von drei Kindern Opfer einem Tötungsdelikt zum Opfer fiel, teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) und die Mordkommission der Polizeidirektion Ost am Sonntag mit. Es werde zunächst gegen Unbekannt ermittelt. Die Polizei bat um Zeugenhinweise.

Der Vater der Frau hatte diese nach Angaben eines Polizeisprechers am Samstagmorgen tot in ihrer Wohnung gefunden. Die 30-Jährige lebte dort mit ihren drei Kindern – von deren Vater getrennt. Zum Tatzeitpunkt hielten sich die Kinder aber beim Vater auf.

Wer zwischen Freitag und Samstag in der Alexander-von-Humboldt-Straße Ungewöhnliches bemerkt hat, den bittet die Polizei, sich zu melden. Interessant seien etwa Personen- und Fahrzeugbewegungen oder ungewöhnliche Geräusche in den Abend- und Nachtstunden. Auch wer die Frau noch am Freitag gesehen hat, möge sich melden, hieß es.

Von MAZonline