30 Jahre Autopunkt in Falkensee: Auf einer Wiese fing alles an

Falkensee

Vor 30 Jahren eröffnete Peter Przestacki mit seinem damaligen Partner Uwe Kropmanns den Autopunkt in Falkensee. „Angefangen hat alles auf einer grünen Wiese. Wir sind dann unwahrscheinlich schnell gewachsen“, erinnert sich Przestacki an die Anfänge.

Spezialisiert auf die Marke Skoda

Dort wo früher die Wiese war, steht jetzt das Autohaus. Hinter der Verkaufsfläche werden in der hauseigenen Werkstatt Reparaturen aller Art und Typen durchgeführt. Spezialisiert ist der Betrieb auf den Hersteller Skoda. Auch wenn Peter Przestacki nicht mehr jeden Tag mit schraubt, seine Werkstatt liebt der Kfz-Mechaniker bis heute sehr.

Schrauben ist Peter Przestackis große Leidenschaft

Das Schrauben war schon immer Peter Przestackis große Leidenschaft: „Seit meiner frühen Jugend habe ich an Mofas, Mopeds und Motorrädern gebastelt“, erzählt er. Schon bevor er einen Führerschein hatte, schraubte der junge Przestacki an dem Auto seiner Eltern herum und reparierte es, wenn es nicht mehr fuhr. Da lag das Maschinenbaustudium nicht fern. Auf diese Idee brachten ihn seine Eltern. Doch das war ihm alles zu theoretisch. Lieber legte der Autoliebhaber selbst Hand an. Bei einem Pflichtpraktikum bei einer freien Werkstatt in Spandau während des Studiums fasste er den Entschluss: Przestacki ließ sich an der Technischen Universität Berlin exmatrikulieren und aus dem Praktikum wurde problemlos eine Lehre.

Neben dem Verkauf bietet der "Autopunkt" Reparatur aller Art und Typen, spezialisiert auf Skoda. Quelle: Franziska von Werder

Durch die Praktikumszeit und die guten Noten konnte er die Lehre verkürzen. Es folgte eine eigene kleine Werkstatt mit gerade mal 22 Jahren. Kurz darauf absolvierte er seine Kfz-Meisterprüfung mit Bravour. In den 90er-Jahren gab es in der Gegend keinen Händler für Skoda, erinnert sich Przestacki. „Ich kannte den Importeur von Skoda - der hatte mich gefragt, ob ich in Spandau ein Skodahandel eröffnen will“, erzählt er.

Von Spandau nach Falkensee gezogen

Doch da gab es keinen geeigneten Standort, also ging der Berliner nach Falkensee, wo er seitdem mit seiner Frau lebt. Hier unterschrieb er den Skoda-Händlervertrag. Aus seiner Ein-Mann-Werkstatt in Spandau wurde so schnell der Autopunkt mit Verkaufs- und Reparaturangebot, die Przestacki gemeinsam mit Kropmanns führte, bis dieser aus Altersgründen aus der Firma ausschied. Peter Przestacki wird von seiner Frau Cornelia Suck in kaufmännischen Angelegenheiten unterstützt.

Der "Autopunkt" Falkensee mit 17 Mitarbeitern ist für Przestacki wie eine große Familie. Quelle: Franziska von Werder

Peter Przestacki ist die familiäre Atmosphäre in seinem Betrieb wichtig: „Hier gibt es zwar keine Verwandtschaftsverhältnisse, aber es geht sehr familiär zu“, sagt er. „Wir sind ein Team aus 17 Mitarbeitern und Spezialisten und arbeiten sehr eng zusammen. Es ist wie ein Familienbetrieb“, so der 64-Jährige.

Corona-Pandemie war eine Herausforderung

Die Corona-Pandemie habe der Betrieb gut überstanden. „Das waren zwar besondere Herausforderungen und hat viel Flexibilität erfordert“, so Peter Przestacki. Aber Einbußen habe er keine gehabt. In dieser Zeit wurden Teile des Verkaufs auf ein digitalisiertes Angebot umgestellt, sodass der Kundenkontakt auch mit Abstand ablaufen konnte.

Eine gute Beratung ist Przestacki nach wie vor sehr wichtig. „Heutzutage gibt es durch die Komplexität der Fahrzeuge kaum noch einfache Arbeiten“, weiß der Kfz-Meister. „Früher hatte ein Auto zwei Steuergeräte. Heute sind es um die 50 und mehr“, fügt er hinzu.

Eine Diagnose könne man nicht mehr einfach durch „Handauflegen“ machen. „Es sind Prüfgeräte aller Art erforderlich“, so Przestacki. Er hat seine Firma seit einiger Zeit auf den Bereich der Elektromobilität erweitert.

„Wir sind jetzt im neuen Zeitalter angekommen“, sagt er und lächelt. Was ihn an seinem Beruf fasziniert, ist so einfach wie einleuchtend: Das Schrauben und Tüfteln an handwerklichen Problemen. Guten Gewissens könne er nach all den Jahren sagen: Die schwierigsten Fälle haben ihm doch am meisten Spaß gemacht.

Von Franziska von Werder