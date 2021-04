31 Jahre nach der Wende: Ost-Metaller wollen Lohnausgleich für Mehrarbeit 

Potsdam

Ende vergangener Woche hatte sich die IG Metall mit dem Arbeitgeberlager in Sachsen vor Gericht gezofft – die Unternehmerseite hatte Streiks in Sachsen und in der Konsequenz auch in Brandenburg verbieten lassen wollen. Am Montag nun ging in Chemnitz eine weitere Verhandlungsrunde über einen Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie ohne Ergebnis zu Ende. Es brodelt im Osten. Denn 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist Deutschland in der Metall- und Elektroindustrie immer noch gespalten. Und darum geht es in der aktuellen Tarifrunde.

35 Stunden in Spandau, 38 in Ost-Berlin

So ist im Tarifvertrag jener Siemens-Angestellten, die im Spandauer Stammwerk Messgeräte oder Dynamos fertigen, eine Arbeitszeit von 35 Stunden pro Woche festgeschrieben. Ihre Kollegen bei Siemens Mobility in Ost-Berlin müssen drei Stunde pro Woche mehr arbeiten. Auch Mercedes Benz hat Produktionsstandorte auf beiden Seiten der Tarifgrenze – in Berlin-Marienfelde und Ludwigsfelde (Teltow-Fläming).

Ein Frage der Gerechtigkeit

„Es ist eine Frage von Gerechtigkeit und Fachkräftesicherung gleichermaßen“, sagt Christian Hoßbach, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Berlin und Brandenburg. Es sei „höchste Zeit, dass das Kapitel abgeschlossen wird.“ Birgit Dietze, IG Metall-Bezirksleiterin Berlin-Brandenburg-Sachsen, ergänzt: „Es ist den Menschen nicht mehr zu erklären, warum sie trotz gleicher Leistung an dieser Stelle nicht gleich behandelt werden.“

Die IG Metall hat ausgerechnet: Beschäftigte in Ostdeutschland arbeiten pro Jahr unbezahlt fast vier Wochen mehr als ihre Kollegen im Westen. Die Differenz bei der Jahresarbeitszeit beträgt etwa 140 Stunden. Rechnet man diese Zeit in Geld um, ergibt sich ein „Entgeltabstand“ von etwa 8,5 Prozent zwischen West- und Ostgehältern. Und dieses Geld fordert die Gewerkschaft in der laufenden Tarifrunde ein.

Tausende nehmen an Warnstreiks teil

Nach Gewerkschaftsangaben haben sich in Berlin, Brandenburg und Sachsen bislang rund 26 000 Mitarbeiter an Warnstreiks beteiligt. Darunter sind Beschäftigte aller namhaften Industriebetriebe von Alstom in Hennigsdorf, über Heidelberger Druckmaschinen und ZF Getriebe in Brandenburg/Havel sowie von Mercedes Benz in Ludwigsfelde.

Vorerst bleibt weiter unklar, wie die rund 100 000 Angestellten der Metall- und Elektroindustrie in Brandenburg und Berlin künftig bezahlt werden. Es ist keine Tarifrunde wie jede andere: Für Industriearbeiter in Ostdeutschland steht dabei eine zentrale Gerechtigkeitsfrage auf dem Spiel.

Die Verhandlungsparteien stehen unter Druck: In Nordrhein-Westfalen haben sich die Tarifparteien auf einen Pilotabschluss geeinigt. Der sieht angesichts der Unwägbarkeiten der Pandemie keine dauerhaften Lohnerhöhungen vor, dafür aber eine Corona-Prämie für 2021 und eine Einmalzahlung im kommenden Jahr. Das Vertragswerk enthält viele flexible Regelungen zum Beispiel für Firmen, deren Geschäfte schlecht laufen. Bis Ende April müssen die Verhandlungsparteien festlegen, ob sie sich dem NRW-Paket anschließen.

Lohnangleichung ist seit Jahren Streitthema

Was naturgemäß in dem Abschluss aus dem westlichen Industrieland nicht enthalten ist, ist die Angleichungsforderung. Auf die aber will die IG-Metall auf keinen Fall verzichten, hat sie doch bereits 2019 mehrere Runden lang mit der Industrie verhandelt. Die Gespräche scheiterten damals, als die Arbeitgeber zwar eine Angleichung bis 2031 in Aussicht stellten, der Weg dahin sollte aber auf einzelbetrieblicher Ebene und nicht in der Fläche festgelegt werden.

Stefan Moschko, Verhandlungsführer des Verbands der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg drängt zur Annahme des Pilotabschluss aus Nordrhein-Westfalen. „Aus unserer Sicht ist er eine in der Pandemie angemessene und ausgewogene Lösung“, sagt er. „Die Krise ist noch längst nicht überwunden und belastet viele Betriebe weiterhin deutlich.“

Vom Ost-West-Ausgleich spricht er nicht – den lehnt die Industrie bisher strikt ab. Ein sofortiger Lohnaufschlag von 8,5 Prozent, so heißt es aus Industriekreisen, sei gerade von Mittelständlern nicht zu bezahlen.

Am Donnerstag wollen die Tarifparteien weiter verhandeln – diesmal in Berlin.

Von Ulrich Wangemann