32 Jesiden in Brandenburg angekommen

Potsdam

Brandenburgs Staatskanzleichef Martin Gorholt ( SPD) zeigt sich erleichtert und froh, dass das 2016 vom Landtag beschlossene Programm zur Hilfe von Jesiden im Nordirak endlich umgesetzt wird. Inzwischen seien schon 32 Jesiden in einer Sammelunterkunft im Landkreis Oder-Spree angekommen, teilte Gorholt am Freitag mit. Gorholt rechnet damit, dass das restliche Kontingent bis Ende des Jahres in Brandenburg eingetroffen sein wird.

Jesiden waren das Ziel von IS-Attacken

Insgesamt handele es sich um 28 Frauen, 34 Kinder und 10 Männer, die zunächst für drei Jahre ein Aufenthaltsrecht in Brandenburg bekommen. Mit der Aufnahme auch von Männern weicht das Land leicht von den ursprünglichen Plänen ab, nur Frauen mit Kinder aufzunehmen. Dabei dachte man insbesondere an Kinder, die durch Vergewaltigungen durch IS-Kämpfer gezeugt worden waren.

Die Religionsgemeinschaft der Jesiden, deren Siedlungsgebiet vor allem im nördlichen Irak nahe der syrischen Grenze bei den Sinjar-Bergen liegt, war ab 2014 den Attacken erobernder ISIS-Kämpfer besonders ausgesetzt. Ihre Religion galt den ISIS-Kämpfern als falsch. Versklavung und gezielte Vergewaltigungen waren Teil eines von ISIS erstrebten kulturellen Genozids an den Jesiden. Die so gezeugten Kinder galten als Muslime. Die insbesondere von Frauen erlittene Gewalt war auch der Grund für das brandenburgische Programm. Vorbild war eine ähnliche Aktion in Baden-Württemberg. Das Bundesland hat über tausend jesidische Frauen und Mädchen aufgenommen.

Prozess hat länger gedauert als erwartet

Gorholt räumt ein, dass der Aufnahmeprozess länger gedauert habe als ursprünglich erwartet, „was einem selbst manchmal zweifeln lässt“. Auch jetzt müssten zum Beispiel für 14 Jesidinnen und Jesiden sehr aufwendig noch Papiere für das Visaverfahren zusammengesucht werden. Auch sonst zeigte sich die Realität schwieriger als beim Beschluss der Aktion. So sei die Zielgruppe von Frauen mit Kindern aus Vergewaltigungen oft sehr schwer zu identifizieren, weil die Frauen diese Tatsachen zum Beispiel geheim hielten.

Umgekehrt seien auch Männer in Brandenburg aufgenommen worden, weil einige Frauen nicht bereit waren, ohne ihre Ehemänner oder Brüder auszureisen. Empfohlen worden waren die Kandidaten von der Flüchtlingsorganisation UNHCR. Vor ihrer Ausreise wurden sie einer umfassenden Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Lediglich ein Kandidat wurde in diesem Rahmen abgewiesen.

Psychosoziale Betreuung ist sehr wichtig

Die Leiterin des Amtes für Ausländerangelegenheiten des Kreises Oder-Spree, Katja Kaiser, sagt, dass es jetzt vor allem um die medizinische und psychotherapeutische Betreuung der Betroffenen gehe. „Natürlich haben wir es mit Traumatisierten zu tun.“ Man habe sehr starke Partner, arbeite eng mit Baden-Württemberg zusammen und habe in der Caritas einen sehr erfahrenen Träger der Gemeinschaftsunterkunft.

Die Fernsehmoderatorin und Gründerin der Hilfsorganisation Hawar.help, Düzen Tekkal, sieht in der Aufnahme insbesondere von Frauen einen Teil der Lösung des Jesidenproblems vor Ort. „Wir müssen Frauen Macht übertragen“, sagt sie. So gestärkt könnten sie auch später vor Ort zur Emanzipation der Jesiden beitragen. Die in Deutschland geborene Tochter kurdisch-jesidischer Eltern kennt Beispiele von Frauen, die erst in Deutschland alphabetisiert wurden und inzwischen schon Englisch- und Informatikkurse belegen.

Brandenburg unterstützt mit insgesamt 495000 Euro auch über die Organisation Mission East die Arbeit von Flüchtlingscamps vor Ort im Nordirak. In diesen Camps lernen fast 300 Jugendliche unter anderem Lesen und Schreiben, 150 Jugendliche und 140 Frauen nehmen an berufsbildenden Kursen teil. Langfristiges Ziel sei die Rückkehr in die Sinjar-Region. Diese sei aber im Moment noch stark umkämpft und werde es in absehbarer Zeit wohl auch bleiben, so Gorholt.

Von Rüdiger Braun