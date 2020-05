Alarm bei 35 Fällen: Brandenburg bereitet eigene Corona-Obergrenze vor

Potsdam

Die Brandenburger Landesregierung will die Eindämmung des Corona-Virus mit einer eigenen Obergrenze sicherstellen. Das teilte das Gesundheitsministerium auf Anfrage mit. Sobald in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche auf mehr als 35 bezogen auf 100.000 Einwohner steigt, soll regional gegengesteuert werden. Dann wären die Verschärfung lokaler Maßnahmen oder die vorübergehende Rücknahme von Lockerungen möglich.

Man habe sich für die niedrigere Grenze entschieden, um schneller und zielgerichteter auf einen lokalen Ausbruch reagieren zu können, sagte Gabriel Hesse, Sprecher des Gesundheitsministeriums der MAZ. Sobald regional die 35 Neufälle erreicht werden, sei dies als gelbes Ampelsignal zu werten und man werde mit den örtlichen Gesundheitsbehörden Gegenmaßnahmen besprechen, hieß es.

Merkels Obergrenze

Damit legt das Land einen schärferen Maßstab an als es vor zwei Wochen im Rahmen einer Telefonkonferenz zwischen Bund und Ländern beschlossen worden war. Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) hatte sich darin zwar für eine Obergrenze von 35 stark gemacht. Auf Druck mehrerer Länder wurde es dann aber die 50, weil sonst zu viele Landkreise gleich in den roten Bereich gerutscht wären.

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hatte von einem „leichten Strategiewechsel“ gesprochen, indem man statt auf flächendeckende Maßnahmen jetzt stärker auf regionale Mittel im Kampf gegen das Virus setze. Hintergrund sind die teils äußerst niedrigen Infektionszahlen in einigen Brandenburger Landkreisen.

Nur 2,5 neue Fälle im Landesschnitt

Diese sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag landesweit bei nur 2,5. Das heißt: Über das ganze Land gesehen wurden innerhalb einer Woche nur 2,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Am höchsten ist diese Zahl derzeit in Potsdam-Mittelmark mit 8,9 neuen Fällen. Allerdings sind am Wochenende die gemeldeten Zahlen immer niedriger, weil weniger Menschen zum Arzt gehen und die Behörden nicht alle Fälle melden.

Berliner Ampel nicht geeignet

Demist vor allem daran gelegen, die Bildung von Infektionshäufungen in besonders gefährdeten Einrichtungen schnell zu erkennen. „fährt die Strategie der Beobachtung und schnellen Intervention bei Clustern, also örtliche oder regional begrenzte“, so Ministeriumssprecher. „Dabei haben wir besonders Gemeinschaftseinrichtungen wie Pflegeheime, Krankenhäuser, Gemeinschaftsunterkünfte, Kitas und Schulen im Fokus.“

Die Gesundheitsämter müssen sofort melden, wenn zwei oder mehr Fälle gleichzeitig in einer Einrichtung festgestellt werden. Dies sei „eine extrem wichtige Hilfe, um bei neuen Infektionsherden unverzüglich zielgerichtet reagieren zu können und so eine zweite Welle an Infektionen zu vermeiden“, sagte der Sprecher.

Ein komplexes Ampelsystem, wie es Berlin plant, sei für Brandenburg als Flächenland nicht sinnvoll, hieß es. Bei diesem Berliner Modell werden neben der Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche auch die Zahl der freien Intensivbetten und die Reproduktionszahl berücksichtigt. Die Obergrenze liegt in Berlin bei 30 Fällen pro 100.000 Einwohnern.

