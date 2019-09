365-Euro-Ticket im Nahverkehr: Das ist der Stand der Debatte

Potsdam

Im Zuge der geplanten Klimaoffensive der Bundesregierung möchte die SPD die Ticketpreise im Nahverkehr drastisch senken. Sie greift damit einen Vorschlag des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller (auch SPD), auf.

„Wir wollen, dass jede und jeder flächendeckend mit Bus und Bahn zu bezahlbaren Preisen, egal ob in der Großstadt oder auf dem Land, unterwegs sein kann“, heißt es in dem Entwurf, aus dem die „ Süddeutsche Zeitung“ zitierte. Kommunen sollten deshalb „bei der schrittweisen Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets“ unterstützt werden, heißt es.„Mobilität ist ein Grundrecht jedes Einzelnen“, sagte SPD-Fraktionsvize Sören Bartol der SZ. „Das darf in der Klimaschutzdebatte nicht unter die Räder kommen.“

Hat Müller sich das 365-Euro-Ticket ausgedacht?

Nein, er greift damit eine Idee aus Wien auf. Dort gibt es schon seit 2012 so ein Ticket. Das heißt, Fahrgäste bezahlen für Busse, Bahnen und Trams umgerechnet einen Euro pro Tag. Parallel wurden die Parkgebühren für Autos drastisch erhöht, ebenso die Strafen für Schwarzfahrer (aktuell 105 Euro).

Die Nachfrage nach den Jahreskarten ist gewaltig: 1,8 Millionen Einwohner hat Österreichs Hauptstadt, davon fahren mehr als 800.000 mit dem 365-Euro-Ticket. Die Zahl dieser Abos hat sich binnen weniger Jahre verdoppelt. Einen Zeitraum, ab wann er das „Wiener Modell“ in Berlin ausrollen will, nannte Müller nicht.

Wie viel würden die Pendler sparen?

Für Fahrgäste, die nach Berlin einpendeln, oder innerhalb der Hauptstadt unterwegs sind, mehrere hundert Euro pro Jahr. Eine VBB-Umweltkarte kostet aktuell im Abo mindestens 728 Euro pro Jahr (für Berlin AB – also das komplette Stadtgebiet). Für den Tarifbereich Berlin ABC ( Berlin plus Potsdam und weitere Umland-Gemeinden sind 961 Euro fällig. In Potsdam wäre die Ersparnis nicht ganz so groß. Hier kosten die Umweltkarten im Abonnement zwischen 402 und 584 Euro jährlich.

Wer soll das bezahlen?

Befürworter des „Wiener Modells“ gehen davon aus, dass die Zahl der Fahrgäste signifikant steigen würde. Ein Teil der Verluste durch die verbilligten Tickets würde so kompensiert. Auch sollen Einzel-Fahrscheine mehr kosten als derzeit. Das alleine reicht aber nicht aus.

Weitere Mittel müsste dieser Kalkulation zufolge der Bund zuschießen – zum Beispiel aus den Einnahmen einer Co2-Steuer. Die Bundesregierung will am 20. September Beschlüsse fassen, wie die deutschen Klimaziele für 2030 erreicht werden können. Dazu soll auch eine CO2-Abgabe gehören.

Der Zuschussbedarf für die BVG und die S-Bahn würde sich um mehr als 100 Millionen Euro erhöhen, sollte das 365-Euro-Ticket für Berlin eingeführt werden. Angesichts der engen Verflechtungen im Nahverkehrs zwischen der Hauptstadt und dem Umland in Brandenburg warnte allerdings VBB-Geschäftsführerin Susanne Hencke, eine Lösung könnte „nicht für Berlin isoliert betrachtet werden.“

Im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg sind 38 Unternehmen zusammengeschlossen. Eines davon ist die Barnimer Busgesellschaft. Deren Chef Frank Wruck sagt: „Wir halten diese Idee für den falschen Ansatz. Wenn man nur aus Berliner Sicht denkt, zerschlägt man den VBB“.

Wruck befürchtet, eine 365-Euro-Jahreskarte nur für das Berliner Stadtgebiet würde dazu führen, dass Pendler in Brandenburg mit dem Auto bis an die Stadtgrenze führen – und dort umsteigen. Gesellschafter des VBB sind die Länder Berlin und Brandenburg sowie die 14 Landkreisen und vier kreisfreien Städte in Brandenburg.

Ende September entscheidet der VBB-Aufsichtsrat über eine „Tarifanpassung“ (vulgo: Preiserhöhung) zum Jahreswechsel – verbilligte Tickets stehen also derzeit nicht auf der Tagesordnung. Zuletzt wurden die Fahrpreise im VBB zum 1. Januar 2017 erhöht.

Wie ist der Stand der Debatte in Brandenburg ?

Auch Potsdams Bürgermeister Mike Schubert ( SPD) will die 365-Euro-Jahreskarte schrittweise durchsetzen. Er nannte aber, wie Michael Müller, keinen konkreten Zeitplan, bis wann er dieses Ziel realisieren will.

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) gab zu bedenken: „Was wir in Brandenburg brauchen, ist ein deutlicher dichterer Takt, das heißt, wir brauchen mehr Busse, mehr Bahn, brauchen auch dafür das Geld.“ SPD-Generalsekretär Erik Stohn regte an, in einem ersten Schritt sollte das Tarifgebiet Berlin C weiter nach Brandenburg ausgedehnt werden.

Ähnlich sehen es die Grünen. Sie fordern, erst müssten der Takt verdichtet und die ÖPNV-Angebote verbessert werden. Das 365-Euro-Ticket für Erwachsene sei eher ein „langfristiges Ziel“. Für Auszubildende in Berlin und Brandenburg gibt es das Ticket zu diesem Preis seit dem 1. August –und zwar für das komplette VBB-Tarifgebiet. Schüler in Berlin fahren seit Schuljahresbeginn kostenlos Bus und Bahn.

Von Thorsten Keller