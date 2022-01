Potsdam

Stolz rollt der Vierpropeller aus seinem Hangar, um sich sogleich in die Lüfte zu erheben und über brandenburgische Seenlandschaften zu fliegen. Als Erbauer des sogenannten Apus I-5 geben sich laut Aufdruck die Apus Group aus Strausberg (Märkisch-Oderland), Rolls Royce in Dahlewitz (Teltow-Fläming) und die Brandenburgische Technische Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg zu erkennen. Das Besondere an der eleganten Maschine: Neben einer herkömmlichen Rolls-Royce M250 Turbine, die mit synthetischem klimaneutralem Treibstoff betrieben wird, hat der 4,5 Tonnen schwere Flieger vor allem für den Start einen Elektroantrieb. Es handelt sich um ein hybrid-elektrisches Flugzeug, das das Fliegen klimafreundlicher machen soll.

Einen Nachteil hat der Apus I-5 noch. Fertig existiert er bisher nur als Animation in einem Film. Die Testung des Demoflugzeugs, das gerade im Bau ist, ist eines der ersten Projekte, das sich das neu gegründete Center für hybrid-elektrische Systeme in Cottbus (Chesco) an der BTU vorgenommen hat. Damit das mit dem frühestens 2023 an den Start gehenden Prototypen überhaupt möglich wird, hat Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) am Mittwoch BTU-Präsidentin Gesine Grande einen Zuwendungsbescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) von 38,56 Millionen Euro überreicht. Damit kann das Chesco Gerätschaften für ein geplantes sogenanntes Fertigungszentrum kaufen.

Fast 240 Millionen in den nächsten vier Jahren

Insgesamt 238 Millionen Euro will das Land bis 2026 in das neue BTU-Forschungszentrum investieren. Chesco will hybrid-elektrische und elektrische Systemen nicht nur für die Luftfahrt, sondern auch die Bahn, die Straße und den Geländeverkehr erforschen. Drei neue Hallen sollen dafür auf dem Technologie- und Industrieparks (TIP) auf dem ehemaligen Flugplatz Cottbus-Nord entstehen: Ein sogenanntes Fertigungszentrum zum Bau von Antriebssystemen und Prototypen, ein Testzentrum und ein sogenanntes Forschungszentrum mit Großraumbüros und kleineren Labors für die Ingenieure selbst. Zunächst werden sich die Forscher in einer bestehenden Halle einmieten.

Forscht an den Antriebssystemen der Zukunft: Ingenieur Klaus Höschler. Quelle: Sebastian Rau

„Wir wollen ein gesamtes Antriebssystem entwickeln“, sagt der Ingenieur Klaus Höschler. Der BTU-Professor für Flug-Triebwerksdesign ist neben seinem Kollegen Georg Möhlenkamp Chesco-Projektleiter. In der Theorie passten die vielen Antriebskomponenten des geplanten Apus I-5 zum Beispiel bestens zusammen. Man müsse aber zum Beispiel prüfen, wie sie unter den wechselnden Bedingungen des tatsächlichen Einsatzes in freier Luft reagierten. Überhitzen sich die Batterien? Wir reagiert der Antrieb auf wechselnden Druck? Kann man die Komponenten verbessern, sprich: trotz mehr Leistung noch weniger Gewicht erreichen?

„Die Komponenten müssen als solche und im Zusammenspiel optimiert werden“, sagt Höschler. Keine leichte Aufgabe, zumal der Einsatz elektrischer angetriebener Propeller für das Abheben eines Flugzeugs bisher keine Routine ist. Darüber hinaus soll das System natürlich auch für andere Verkehrsmittel tauglich werden. Langfristig sei dabei auch der Einsatz von Brennstoffzellen geplant.

Ein Baustein des Strukturwandels

Das Geld für das neue Forschungszentrum kommt aus Mitteln des Strukturstärkungsgesetzes des Bundes. Auch Wissenschaftsministerin Schüle brachte am Mittwoch das ambitionierte Chesco-Projekt mit dem Strukturwandel in der Lausitz in Verbindung. „Das Zentrum soll zu einem Knotenpunkt für Kooperationsprojekte werden mit regionalen Wirtschaftspartnern, Forschern und Wissenschaftlerinnen in Co-Working Spaces“, sagte sie und verwies auf Partner wie Rolls Royce.

Dessen Geschäftsführer Jörg Au freut sich, „hier in Brandenburg gemeinsam mit anderen Partnern ein weltweit einzigartiges industrielles Ökosystem für emissionsarme, hybrid-elektrische Luftfahrtantriebe aufzubauen“. Zusammen mit den konzerneigenen Einrichtungen in Dahlewitz (Teltow-Fläming) werde das neue BTU-Forschungszentrum Rolls Royce in die Lage versetzen, hybrid-elektrische Antriebssysteme für die nächste Ära der Luftfahrt zu liefern.

Der Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH (WRL) verspricht sich von dem hochdotierten Forschungszentrum viel. „Chesco ist das bislang größte Projekt, das im Werkstattprozess der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH qualifiziert wurde“, sagt er. Die in und um Cottbus entstehende Wissenschaftslandschaft werde zum Magneten für weitere Ansiedlungen. „Damit wird auch ein Ziel unserer Entwicklungsstrategie 2050 erfüllt“, so Jahn.

Schon jetzt sind neben Rolls Royce als Partner fünf Fraunhofer-Institute mit im Boot, weitere industrielle Partner sind zum Beispiel die Bahn oder der Automobil-Zulieferer Finow Automotive in Eberswalde (Barnim). Das Chesco bleibe aber trotz der vielen Partner ein „hundertprozentiges BTU-Forschungszentrum“ betont Höschler. Industrielle Partner können die entstehenden Anlagen zusammen mit der BTU für gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte nutzen. Deshalb werde auch die Ausbildung von Ingenieuren an der BTU bei der Chesco eine große Rolle spielen und die Lehrpläne entsprechend ausgerichtet. Zum Beispiel gebe es noch nicht so viele Elektriker speziell für den Flugzeugbau.

Von Rüdiger Braun