Gegen den Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) haben beim dritten Auslegungsverfahren haben 395 neue Tesla-Kritiker Einsprüche eingelegt. Das teilte das Umweltministerium am Donnerstag mit.

Zusammen mit den 414 Einwenderinnen und Einwendern aus der ersten und zweiten Öffentlichkeitsbeteiligung haben insgesamt 809 Personen und Organisationen Einwendungen vorgebracht, hieß es.

Nun wird es zu einer erneuten Erörterung der Einwendungen kommen, hieß es. Dies hat eine Prüfung der Widersprüche durch das Landesumweltamt ergeben. Damit es zu einer Erörterung kommt, müssen „entscheidungserhebliche Einwände“ vorgebracht worden sein, die also gegen die Genehmigung des Vorhabens sprechen.

Tesla-Erörterung als Online-Format

Allerdings wird die Erörterung nicht wie geplant in der Stadthalle von Erkner als Präsenztermin stattfinden, sondern im Rahmen einer Online-Konferenz. Dies liege an der hohen Zahl der Einwenderinnen, hieß es. Aufgrund der geltenden Regelungen zum Umgang mit Covid-19 habe man sich für eine Online-Konsultation entschieden. Dies lässt das Planungssicherstellungsgesetz zu.

Hintergrund: Alle Personen, die Einwendungen erhoben haben, müssen auch Zugang zu einem Erörterungstermin erhalten, um sich aktiv beteiligen zu können. Das Platzangebot in der Stadthalle ist aber unter den geltenden Regelungen Corona-Umgangsverordnung dafür nicht ausreichend. Ein größerer Ausweichstandort in der Nähe stehe ebenfalls nicht zur Verfügung, hieß es.

Wann und wie die Online-Konsultation durchgeführt wird, steht noch nicht fest.

Tesla will möglichst noch in diesem Jahr in Grünheide in Brandenburg mit der Produktion von Elektroautos beginnen. Geplant sind 500 000 Elektroautos im Jahr. Die umweltrechtliche Genehmigung durch das Land Brandenburg steht noch aus, das Unternehmen baut deshalb über mehrere vorzeitige Zulassungen. Umweltschützer und Anwohner befürchten negative Folgen der Ansiedlung für das Trinkwasser und die Natur. Sie kritisieren außerdem die vorzeitigen Genehmigungen.

