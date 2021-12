Potsdam

„In den Zügen der Deutschen Bahn gilt die 3G-Regel. Bitte beachten Sie auch die Maskenpflicht.“ Die Durchsage rattert aus einem der Lautsprecher des RE1. 365 Tage im Jahr durchquert der RE1, die Mutter aller Regionalexpresse, wie er ehrfürchtig genannt wird, ganz Brandenburg und Berlin von Eisenhüttenstadt bis nach Wusterwitz.

Die etwas monotone, aber freundliche Stimme gehört zu einer Schaffnerin in ihren Fünfzigern. Die Brandenburgerin möchte anonym bleiben. Sie hat sich in den vorderen Teil des Zuges zurückgezogen. Seit Mittwoch müssen sie und andere Schaffnerinnen und Schaffner der Deutschen Bahn (DB) auch die 3G-Nachweise der Fahrgäste kontrollieren.

9200 DB-Mitarbeitende kontrollieren 3G-Nachweise

Die 5000 Kundenbetreuer, wie sie offiziell heißen, sollen die 4200 Mitarbeitenden der DB-Sicherheit unterstützen, die bereits seit Beginn der Pandemie die Maskenpflicht kontrollieren und seit dem 24. November die 3G-Nachweise. Damit setzt das Unternehmen die gesetzlichen Vorgaben der Bundesregierung um – zum Unmut des Betriebsrats der Deutschen Bahn. Er befürchtet eine Welle von Aggressionen und Eskalationen gegen Bahn-Personal.

Der RE1 ist an diesem Morgen rappelvoll. Es ist vor neun Uhr. Vor allem Pendler auf dem Weg zur Arbeit tummeln sich auf den blauen Sitzplätzen. Der Großteil von Ihnen verschwindet unter Mützen und hinter Masken und Schals. Bei einigen jedoch ragt die Nasenspitze geradezu verspielt aus der OP-Maske hervor. Sie bilden eine Minderheit, aber eine unübersehbare. Einzelne tragen ihre Maske gar nicht oder lediglich unter dem Kinn.

Auch im RE1 gilt seit dem 24. November die 3G-Regel. Er durchquert ganz Brandenburg. Quelle: Judith von Plato

Noch bleibt die Entscheidung der Bahn zumindest für die Brandenburgerin theoretischer Natur. Sie führte bislang keine Kontrollen durch. „Wir müssen die 3G-Nachweise nur kontrollieren, wenn jemand von der DB-Sicherheit dabei ist oder wir zu zweit sind. Und das sind wir selten,“ erklärt sie. Draußen schneit es. Das weiße Brandenburg rast vorbei.

DB-Betriebsrat: Bundespolizei sollte 3G-Kontrolle in den Zügen durchführen

Ralf Damde, der Co-Vorsitzende des Betriebsrats der Deutschen Bahn, hält diese Sicherheitsmaßnahmen für unzureichend: „Menschen werden dadurch in gefährliche Situationen gebracht. Die Bundespolizei ist dafür zuständig, Kontrollen durchzuführen und nicht die Mitarbeitenden der Deutschen Bahn,“ sagt er der MAZ.

Damde verweist auf Erhebungen des Unternehmens, denen zufolge sich allein die Körperverletzungen gegen Bahn-Personal im Pandemiejahr im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt hätten. 593 versuchte und vollendete Körperverletzungen zogen 2020 Anzeigen und Arbeitsunfähigkeit nach sich. 60 Prozent davon richteten sich gegen Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer. 40 Prozent gegen das DB-Sicherheits-Personal. In Berlin-Brandenburg wurden 132 Bahn-Angestellte verletzt.

Die Schaffnerin im RE1 sieht die Vorgaben pragmatisch: „Ich habe keine Angst, man muss gelassen bleiben. Ich habe über 30 Jahre Arbeitserfahrung, da entwickelt man einen psychologischen Blick dafür, wo es Ärger geben könnte und dann geht man dem aus dem Weg. Der eigene Personenschutz ist wichtiger.“ Auf einem kalten, grauen Bahnhof prangt ein „Herzlich Willkommen“ von einem Schild.

Mitarbeiter von DB-Sicherheit kontrollieren 3G-Nachweise

Im RE1 wird es ruhiger. Der erste Schub des Berufsverkehrs ist geschafft. Die brandenburgische Schaffnerin fährt weiter Richtung Eisenhüttenstadt. Im RE1 gen Westen beginnt um 12.15 Uhr die Schicht der DB-Sicherheit. Erst jetzt können und dürfen Ronald Lützen und Jirka Fechner von der DB-Sicherheit 3G-Kontrollen durchführen: „Wir müssen den Abstand zu den Passagieren wahren.“ Eine Sache der Unmöglichkeit im morgendlichen Gedränge des RE1.

Hans-Hilmar Rischke, Leiter Konzernsicherheit der Deutschen Bahn, spricht von einem enormen Kraftakt, den die vierte Welle für die Bahn-Mitarbeitenden bedeute. Gleichzeitig verweist der Konzern auf die breite Zustimmung der Fahrgäste: Nach einer Woche wurden 150.000 Reisende im Fernverkehr kontrolliert. 99 Prozent waren geimpft, getestet oder genesen. Nur 200 fuhren ohne einen Nachweis und mussten die Züge verlassen. „Das ist ein wirklich gutes Signal, sowohl für die Pandemie-Bekämpfung als auch für unsere Mitarbeitenden in den Zügen,“ heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Im RE1: Ronald Lützen (links) und Jirka Fechner von der DB-Sicherheit kontrollieren, ob die Fahrgäste getestet, genesen oder geimpft sind. Quelle: Judith von Plato

„Schönen guten Tag, die 3G-Kontrolle.“ Die beiden großgewachsenen Männer mit signalgelben Westen laufen zielsicher durch den Express. Immer wieder fordern sie die Fahrgäste auf. Viele haben Kopfhörer auf und zeigen verwirrt ihren Fahrschein vor. Eine ältere Dame sucht nervös nach der richtigen App auf ihrem Handy. Fechner gibt geduldig die nötigen Technik-Tipps.

Ein Großteil der Fahrgäste ist getestet, genesen oder geimpft

Früher oder später zeigen alle in dem Wagon einen gültigen Nachweis. 90 Prozent davon Impfzertifikate, schätzt Lützen. Auf dem Weg in den nächsten wendet er sich an seinen Kollegen: „Lass uns oben langgehen. Da sitzt einer ohne Maske.“ Zu zweit fühlen sie sich sicher. „Wenn Du Angst vor Messern hast, darfst Du den Job nicht machen“, sagt er trocken. „Man gewöhnt sich dran und wir haben in unserer Ausbildung gelernt, damit umzugehen oder besser, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen“, fügt Fechner hinzu.

Der junge Fahrgast blickt auf. Mürrisch zieht er die Maske von unterm Kinn auf eben den Punkt der Nasenspitze, der gerade noch als aufgesetzt durchgeht. „Seid ihr denn überhaupt geimpft?“, fragt er die beiden Sicherheitsmänner herausfordernd. Sind sie. Er gibt nach. Gemächlich zieht der Mann einen Stapel Papiere hervor und kramt nach dem Nachweis. Er findet ihn. Für die beiden eine alltägliche Situation.

Jirka Fechner (links) und Ronald Lützen von der DB-Sicherheit fahren quer durch Brandenburg. Heute sind sie nicht mit dem RB20, sondern mit dem RE1 unterwegs. Quelle: Judith von Plato

„Wir hatten hier schon Leute, die uns angegriffen oder als Nazischweine beschimpft haben. Am schlimmsten sind junge Biertrinker.“ Häufig aber sei die einfachste Lösung Humor. Gerade bei ihren Streifen durch die Züge funktioniere das sehr gut. „Sie müssen ja alle eine Schule besucht haben“, spricht Lützen aus Frankfurt an der Oder die Biertrinker an. „Wenn Sie mich sehen, setzt ihr alle die Bierflasche an, statt die Maske hochzuziehen.“ 

Engere Zusammenarbeit mit DB-Kundenbetreuung

Die beiden Männer mögen ihren Job. „Das Schöne ist die Abwechslung. Dir wird nie langweilig“, sagt Fechner aus Cottbus. Und sogar den 3G- und Masken-Kontrollen können die beiden etwas Gutes abgewinnen: „Die Zusammenarbeit mit den DB-Kundenbetreuern ist viel besser geworden. Die sehen jetzt, was wir alles machen. Wir sind nicht mehr nur die Stummen, sondern kommen in Kontakt mit den Fahrgästen.“

Viele Schaffnerinnen und Schaffner können den 3G-Kontrollen nichts abgewinnen. In anonymen Interviews mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) schildern sie die Gefahren, denen sie in ihrem Alltag ausgeliefert sind. Sie machen sich große Sorgen über die Folgen der Kontrollen für das Personal.

Ronald Lützen gibt die Daten in das Meldesystem der Deutschen Bahn ein: 37 Personen haben er und sein Partner von der DB-Sicherheit auf 3G-Nachweise im RE1 kontrolliert. Quelle: Judith von Plato

Fechner und Lützen haben inzwischen zwei von den neun beziehungsweise zehn Stunden, die ihre Schichten dauern, hinter sich. Eine Schicht reicht aus, um dreimal mit dem RE1 hin- und herzufahren. 160 Personen kontrollieren sie dabei täglich. Ihrer Erfahrung nach kommen an diesem Tag noch etwa zwei bis drei Personen auf sie zu, die sie des Zuges verweisen werden – manche mit Widerstand, andere ohne.

Davor gibt es erstmal etwas Deftiges zu Essen vom Heißen Wolf. 15 Minuten haben sie Zeit bis sie in den nächsten RE1 steigen müssen. Und auch mit der Stulle in der Hand müssen sie Präsenz zeigen. Pausen haben die beiden Männer keine.

Von Judith von Plato