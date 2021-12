Potsdam

Der italienische Stahl-Konzern Riva hat in seinem Werken in Brandenburg/Havel und Hennigsdorf (Oberhavel) angekündigt, Beschäftigten, die sich derzeit krankmelden und bei denen der Verdacht besteht, dass sie nicht zur Arbeit erscheinen, weil sie nicht geimpft sind, die Lohnfortzahlung zu streichen. Ein ungewöhnlicher Vorgang.

Wie ist die Rechtslage?

Durch die neue 3G-Regelung am Arbeitsplatz ist der Arbeitgeber verpflichtet, täglich einen Nachweis zu verlangen, dass sie entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Für Nicht-Geimpfte bedeutet das, dass sie täglich einen Test vorlegen müssen. Der Arbeitgeber ist aber nur angehalten, zwei Mal in der Woche einen Selbsttest anzubieten. „Das heißt: Mindestens an den übrigen Arbeitstagen muss der Arbeitnehmer sich selbst kümmern“, sagt der Berliner Arbeitsrechtler Klaus Stähle. Tut er das nicht, darf er nicht aufs Betriebsgelände – also nicht zur Arbeit. In diesem Fall ist das Unternehmen berechtigt, die Lohn- oder Gehaltszahlung entsprechend zu kürzen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was ist im Fall einer Krankschreibung?

Meldet sich ein Beschäftigter krank, muss er in der Regel spätestens nach drei Tagen ein ärztliches Attest vorlegen. Er erhält dann bis zur Genesung von seinem Betrieb Lohnfortzahlungen – längstens sechs Wochen. Dauert die Krankheit länger, springt die Krankenkasse und nach 72 Wochen die Rentenversicherung ein.

Was passiert, wenn der Arbeitgeber Zweifel an einer Krankschreibung hat?

Hat das Unternehmen den Eindruck, dass der Beschäftigte simuliert, so wie das offenbar derzeit bei Riva der Fall ist, kann es über die Krankenkasse den medizinische Dienst beauftragen lassen, zu überprüfen, ob der Beschäftigte tatsächlich krank ist. „Die prüfen dann, ob das Attest, das ein Arzt ausgestellt hat, korrekt ist“, so Stähle. Will sagen: Sie ordnen einen Untersuchungstermin an. Das gehe innerhalb von drei bis vier Tagen, weiß Stähle. Lässt sich also nachweisen, dass der Betroffene gar nicht krank ist, ist das Unternehmen nicht nur berechtigt, Lohn oder Gehalt zu kürzen, es ist auch ein Kündigungsgrund.

Kann das Unternehmen einfach Teile von Lohn oder Gehalt einbehalten?

In Prinzip ja – solange der Verdacht nicht ausgeräumt ist. Kann der Beschäftigte aber nachweisen, dass er wirklich krank war – also etwa vor dem medizinischen Dienst der Krankenkasse – muss das Unternehmen den ausstehenden Betrag nachzahlen.

Was passiert, wenn das Unternehmen das Geld einfach ohne Prüfung des medizinischen Dienstes einbehält?

Dann hilft nur noch eine Klage vor dem Arbeitsgericht. Das kann bis zu einer Entscheidung freilich dauern. Gewinnt der Beschäftigte den Prozess erhält er zu der Nachzahlung immerhin noch die Zinsen.

Von Mathias Richter