Potsdam

Bund und Länder haben sich auf ihrer Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag darauf geeinigt, eine 3G-Regel am Arbeitsplatz einzuführen. Grundlage für diese Regelung ist die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, der der Bundestag am Donnerstag zugestimmt hat. Die Zustimmung des Bundesrates fehlt noch – und gilt als unsicher. Geht das Gesetz durch, muss Brandenburg die Regel allerdings auch noch in eine neue Eindämmungsverordnung umsetzen.

3G am Arbeitsplatz: Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete

Nur genesene, geimpfte oder getestete Personen sollen zum Arbeitsplatz kommen dürfen. Die Einhaltung dieser 3G-Regelung soll vom Arbeitgeber laut MPK-Beschluss täglich kontrolliert und dokumentiert werden. „Dazu müssen alle Arbeitgeber auch über entsprechende Auskunftsrechte gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verfügen“, heißt es.

Die Arbeitgeber sollen darüber hinaus weiterhin mindestens zweimal pro Woche eine kostenlose Testmöglichkeit anbieten – auch für Geimpfte und Genesene. Homeoffice soll, „wo keine betrieblichen Gründe entgegenstehen“, ermöglicht werden.

Was passiert, wenn Beschäftigte einen täglichen Test verweigern oder nicht vorlegen - und dann nicht an den Arbeitsplatz können? Können sie dann freigestellt werden oder müssen sie andere Folgen befürchten? Das ist eine wesentliche Frage, die noch nicht gelöst ist. Offen ist auch, was passiert, wenn Arbeitgeber bei Kontrollen nicht die erforderlichen Unterlagen vorweisen können.

Von MAZonline