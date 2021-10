Potsdam

In vielen Bereichen gilt für Kunden und Gäste die 3G-Regel: Ins Kino, Stadion oder Restaurant kommt nur, wer getestet, genesen oder geimpft ist. Aber was ist mit den Mitarbeitern in solchen Bereichen? Für sie galt die 3G-Regel bisher nicht. Und dabei soll es nach Auskunft des Brandenburger Gesundheitsministeriums erst einmal bleiben. „Eine solche Regelung ist derzeit für das Land Brandenburg nicht geplant“, teilte das Ministerium auf MAZ-Anfrage mit.

Bund und Länder hatten sich Anfang der Woche nicht auf ein einheitliches Vorgehen für das Erlassen einer Corona-Testpflicht für Mitarbeiter in Unternehmen mit Publikumsverkehr einigen können. Ein entsprechender Antrag aus Baden-Württemberg, der eine 3G-Regel auch für Beschäftigte mit Kundenkontakt gefordert hatte, fand bei der Gesundheitsministerkonferenz keine Mehrheit. Die Runde einigte sich auf einen Formelkompromiss: ein Verweis auf das Infektionsschutzgesetz des Bundes, wonach die Länder eine solche Vorgabe erlassen können.

„Auf dieser Rechtsgrundlage kann eine Testvorlagepflicht für die Beschäftigten mit direktem Kundenkontakt durch das Landesrecht erlassen werden“, heißt es im einstimmig gefassten Beschluss.

Bayern legt mit strenger Regel vor

Bayern legte einen Tag nach der Konferenz sogleich vor: Dort gilt ab kommender Woche (19. Oktober) in sämtlichen Bereichen mit 3G-Regel für das Publikum auch eine entsprechende Vorgaben für Mitarbeiter.

Kellner etwa oder Schaltermitarbeiter, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen sich dort künftig testen lassen. Je nach Bereich wird ein PCR-Test oder ein Schnelltest verlangt. Ähnlich wie bei der Testpflicht an Schulen muss der Test an zwei nicht aufeinanderfolgenden Wochentagen erfolgen.

In Brandenburg gilt eine Testpflicht bisher nur für Beschäftigte in medizinischen und gesundheitsdienstlichen Einrichtungen sowie für Beschäftigte an Schulen und Kitas.

Von Torsten Gellner