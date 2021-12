Brandenburg/H

Eine größere Anzahl von Riva-Mitarbeitern in Brandenburg an der Havel und Hennigsdorf (Oberhavel) hat ein Problem. Ihr Arbeitgeber bezahlt den krankgeschriebenen Beschäftigten keinen Lohn.

Der Grund: Die jeweiligen Personalleitungen sind offenbar davon überzeugt, dass die betreffenden Mitarbeiter gar nicht krank sind, sondern wegen der gesetzlichen 3G-Pflicht und den damit verbundenen Einlasskontrollen in den beiden Elektrostahlwerken nicht zur Arbeit kommen.

Ursprüngliche Informationen der MAZ, dass ungefähr 300 Mitarbeiter des Brandenburger Elektrostahlwerks Brandenburg GmbH aktuell ausfallen und das Werk daher „stillgelegt“ sei, bestätigt das Unternehmen so nicht.

Riva-Sprecher: „Krankenstand im Unternehmen erhöht“

„Es ist zutreffend, dass sich der Krankenstand im Unternehmen erhöht hat“, teilt ein Sprecher der Geschäftsführung mit. Zum einen, heißt es, „ist es sicher der Jahreszeit und den unschönen Witterungsbedingen geschuldet, zum anderen den Auswirkungen der doch hohen Inzidenzen in Brandenburg an der Havel“.

„Ein weiteres Kriterium, das wir nicht ausschließen können, sind die damit verbundenen und für Arbeitgeber verpflichtenden 3G-Kontrollen“, teilt der Sprecher der Geschäftsführung mit. Oberstes Anliegen sei es, die Gesetzmäßigkeiten durchzusetzen und damit die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen.

Wer ins Werk will, muss getestet sein. Auch Mitarbeiter. Die Brandenburger Elektrostahlwerke folgen der gesetzlichen Vorgabe. Aber prompt gibt es Ärger. Quelle: Heike Schulze

Somit wurden dem Sprecher zufolge mit großem Aufwand die erforderlichen Kontrollen eingeführt, um das Infektionsgeschehen einzudämmen und Leben zu schützen. Nebenbei müsse das Unternehmen sich aber auch den Anforderungen der Märkte stellen, Aufträge bedienen und die Produktionsfähigkeit aufrechterhalten. Das sei ein Spagat, der momentan jeden Einzelnen fordert und allen viel Verständnis und Flexibilität abverlangt.

Doch das ist nicht alles. Stefanie Jahn spricht auf Anfrage von einem „Riesenaufruhr“ in der Belegschaft. Jahn ist die für die Riva-Werke in der Region zuständige 1. Bevollmächtigte der IG Metall Potsdam-Oranienburg.

Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit von Mitarbeitern mit Krankenschein

Grund des Aufruhrs sind Schreiben der Personalleitung, die Beschäftigte aus beiden Brandenburger Werken in den vergangenen Wochen erhalten haben. Darin nimmt das Unternehmen Bezug auf gesetzliche 3G-Pflicht, die es in seinen Werken einzuhalten gilt.

Unumwunden erklären die Personalchefinnen der beiden Stahlwerke, dass sie einen auffälligen Zusammenhang sehen zwischen der 3G-Pflicht im Betrieb und der gehäuften Zahl von Krankmeldungen.

Geäußert werden erhebliche Zweifel, dass die betreffenden Mitarbeiter tatsächlich arbeitsunfähig erkrankt sind. Denn eine erhebliche Anzahl von Beschäftigten habe sich mit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung abgemeldet, kurz nachdem die 3G-Pflicht und Einlasskontrollen eingeführt wurden.

Riva erkennt Krankenscheine nicht an – keine Lohnfortzahlungen

Der Arbeitgeber kündigt den Mitarbeitern an, dass sie die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen nicht anerkennen und keine Entgeltfortzahlung leisten.

Das Schreiben an die krankgeschriebenen Mitarbeiter enthält den Hinweis, dass unberechtigte Krankmeldungen und Krankschreibungen eine erhebliche Pflichtverletzung darstellen. Diese könne zu einer fristlosen Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen.

IG Metall: Vor Weihnachten trifft es besonders hart

Tatsächlich haben etliche krankgeschriebene Beschäftigten keine Lohnfortzahlung erhalten. „Das trifft die Leute kurz vor Weihnachten besonders hart“, erklärt Stefanie Jahn.

Die Gewerkschafterin findet es bedenklich, alle über einen Kamm zu scheren. Sie bekomme ständig Anfragen von Mitgliedern, die es nicht hinnehmen wollen, dass ihnen Lohn abgezogen wird.

Die IG-Metallerin erwartet Rechtsstreitigkeiten. Zunächst würden es sich vermutlich die Krankenkassen nicht bieten lassen, wenn sie Krankengeld zahlen sollen, obwohl der Arbeitgeber zuvor den Lohn nicht fortgezahlt hat.

Geplanter Stillstand zum Jahreswechsel im Stahlwerk

Keine Bestätigung erhält die MAZ für die Darstellung, das Werk in der Woltersdorfer Straße in Brandenburg an der Havel stehe wegen des Personalmangels still. „Wir werden in Kürze in den geplanten Stillstand zum Jahreswechsel gehen und hoffen, dass alle ein paar besinnliche Stunden über das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel verbringen können“, kündigt der Sprecher der Geschäftsführung an.

Im neuen Jahr möchte das Stahlunternehmen gut erholt die Produktion wieder aufnehmen.

