Brandenburg hatte im Dezember 2020 verglichen mit den Vorjahren eine Übersterblichkeit von 48 Prozent. Das teilt das Statistische Bundesamt mit. Nach den neuesten Berechnungen des Amtes sind insgesamt in Deutschland wegen der Coronapandemie im Dezember mehr Menschen gestorben als früher. Deutschlandweit starben in diesem Monat mindestens 106.607 Menschen. Das waren 29 Prozent mehr als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Da mit ist die Übersterblichkeit in Brandenburg deutlich höher als im Bundesschnitt.

Eine solch hohe Sterblichkeit gab es in Deutschland zuletzt 1969. Damals wütete die sogenannte Hong-Kong-Grippe. Die höchste Übersterblichkeit im vergangenen Monat hatte das von hohen Infektionszahlen betroffene Bundesland Sachsen. Es starben dort 4999 Menschen. Das waren gut doppelt so viele wie in den Dezemberwochen früherer Jahre – plus 103 Prozent.

Über das ganze Jahr 2020 betrachtet folgt das Auf und Ab der Todesfälle in Deutschland weitgehend den Zahlen der Covid-Infizierten. Stieg deren Zahl, gab es mit leichtem zeitlichen Verzug auch insgesamt mehr Tote. Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle im Dezember sind nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes in Deutschland 29 Prozent mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt der vier Vorjahre. Bereits im November lagen die Sterbefallzahlen 12 Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019, wie das Amt am Freitag in Wiesbaden berichtete.

Diese Entwicklung lässt sich auch in Brandenburg beobachten. Ende April, auf dem Höhepunkt der ersten Coronawelle, gab es die meisten Coronatoten. In einer allerdings relativ kurzen Zeitspanne lag die Sterblichkeit weit über dem Durchschnitt der Vorjahre. Seit 2016 waren in der letzten Aprilwochen nie mehr als rund 620 Menschen in Brandenburg gestorben. Im Jahr 2020 waren es 700. Noch deutlicher wurde die Übersterblichkeit im Herbst. Ende November zeichnete sich schon eine Tendenz zur Übersterblichkeit ab, Wochen später, um die Weihnachtszeit im Höhepunkt der Pandemie, war sie nicht mehr von der Hand zu weisen. Das Statistische Landesamt verzeichnete um die 925 Todesfälle. In den Jahren zuvor hatte es in dieser Woche nie mehr als 700 Tote in Brandenburg gegeben.

Laut den Statistikern in Wiesbaden sind die erhöhten Todeszahlen 2020 –insgesamt starben 982.489 Menschen –größtenteils auf eine Zunahme von Sterbefällen in der Altersgruppe der ab 80-Jährigen zurückzuführen. Insgesamt starben mindestens 576.646 Personen in dieser Altersgruppe. Das waren acht Prozent mehr im Vergleich zu 2019. Laut dem Statistischen Bundesamt hatte die Zahl der Menschen in dieser Altersgruppe insgesamt um vier bis fünf Prozent zugenommen.

