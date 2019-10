150 Teilnehmer bei Warnstreik in Tegel erwartet

Berlin

Der Warnstreik der Gebäudereiniger am Flughafen Berlin Tegel, zu dem die IG BAU für Dienstagmorgen aufgerufen hat, beginnt in diesen Minuten. Die Aktion soll laut Nikolaus Landgraf, Regionalleiter bei der IG BAU, rund eine Stunde dauern. Er erwartet rund 150 Teilnehmer.

Bisher keine Auswirkungen auf den Flugverkehr

Die Gewerkschaft hatte im Vorfeld angekündigt, dass infolge von Warnstreiks und weiteren Aktionen an mehreren deutschen Flughäfen Auswirkungen auf den Flugverkehr möglich seien. Ob es in Tegel aufgrund des Warnstreiks tatsächlich Verspätungen oder Flugausfälle gibt, konnte Landgraf am Dienstagmorgen „nicht einschätzen“.

Eine Pressesprecherin der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg sagte auf MAZ-Anfrage, dass bisher keine Beeinträchtigungen bekannt seien.

Weitere Aktionen im Laufe der Woch

Aktionen wie die in Tegel nennt Landgraf „kleine Nadelstiche“. Anhängig vom weiteren Verlauf der Tarifverhandlungen seien in dieser Woche weitere Warnstreiks möglich. Entsprechende Pläne würden am Mittwochnachmittag bekanntgegeben, sagte der Regionalleiter der MAZ.

Von MAZonline