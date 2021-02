Potsdam

Die Feuerwehren in Brandenburgs ausgedehnten Waldgebieten stehen immer wieder vor dem selben Problem: Wenn es brennt, sind die Einsatzkräfte auf ein ausgesprochen löchriges Funknetz angewiesen. Beim großen Feuer von Treuenbrietzen Ende August 2018 etwa mussten Feuerwehrleute auf Motorrädern als Meldegänger zwischen Einsatzzentrale und den Kameraden an der Flammenfront fungieren, weil es einfach keine ausreichende Netzabdeckung gab.

Erschwerend kommt hinzu: Besonders häufig brennt es in munitionsverseuchten Arealen, von denen Brandenburg die meisten in ganz Deutschland besitzt. Dort ist der Einsatz für Feuerwehrleute teilweise lebensgefährlich. Diese Einsätze sollen nun sicherer werden. In einem Modellprojekt wollen Wissenschaftler, Feuerwehrleute, Kommunalvertreter und Unternehmen, die Einsatztechnik herstellen, die Möglichkeiten digitaler Vernetzung nutzen und spürbar verbessern. Ihr Konsortium hat gerade den Zuschlag vom Bundesverkehrsministerium erhalten. Vier Millionen Euro sollen in die Entwicklung von kommunizierenden Drohnen, ferngelenkter Löschraupen und einer Einsatzzentrale dienen, in der alle die Informationen in Echtzeit zusammenlaufen.

Als Einsatzbasis soll der Flugplatz Schönhagen bei Trebbin (Teltow Fläming) dienen. Von dort aus starteten bei den großen Waldbränden der vergangenen Jahre bereits die Löschhubschrauber. An dem Flugfeld unterhält außerdem schon jetzt die Technische Hochschule Wildau (Dahme-Spreewald) ein Versuchsfeld für Drohnen. Die TU übernimmt die Projektsteuerung.

Leistungsfähiges 5G-Netz geplant

Zum Konsortium gehören weiter die Stadt Trebbin mit ihrer Feuerwehr, das Fraunhofer Institut für offene Kommunikationssysteme (Fokus) der technischen Universität Berlin, die Firma Tholek, ie Flugsysteme konstruiert, sowie der Fahrzeughersteller ReloConsult aus der Nähe von Frankfurt am Main, das Raupen und Kettenfahrzeuge entwirft und fertigt. Ferner ist mit von der Partie die Firma Smart Mobile Apps (SML) aus München, die als einer der weltweit führenden Anbieter von Videoübertragungen zwischen vielen Teilnehmern gilt.

Die Vision: binnen drei Jahren, so lange dauert die Förderperiode, soll ein einsatzfähiges, vom Standort unabhängiges 5G-Mobilfunk-Netz zur Verfügung stehen. 5G („Fünfte Generation“) ist der neueste und leistungsfähigste Mobilfunkstandard.

Drohnen sollen Livebilder schicken

„Das ist ein wichtiger Erfolg für Brandenburg. Für die weitere Brandbekämpfung ebenso wie für Brandenburg als Innovationsstandort“, sagt Steffen Kammradt, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Brandenburg. Die Bedeutung des Projekts, das im Rahmen eines Innovationswettbewerbes des Bundesverkehrsministeriums bedacht wurde und den Namen ALADIN (Advanced Low Altitude Data Information System) erhalten hat, gehe weit über das Bundesland hinaus. Die Wirtschaftsförderung hatte die Partner zusammen gebracht.

Die Vision ist verwegen: So sollen Drohnen über einzelnen Glutnester schweben und von dort Livebilder in die Einsatzzentrale senden. Das ist teils heute schon möglich, aber die Flugobjekte zeichnen die Bilddaten auf – die Speicherkarte muss am Boden entnommen und ausgelesen werden, erklärt Projektkoordinator Wolfgang Rüther-Kindel, Professor für Luftfahrttechnik an der TH Wildau. So gehe wertvolle Zeit verloren. Hubschrauber, Drohnen und Einsatzzentrale hätten „kein einheitliches Kommunikationsmittel“. Das soll sich ändern.

Ferngesteuerte Raupen

Wenn keine Telefonverbindung mangels Funkabdeckung möglich ist, soll ein eine Art fliegender Funkmast diese Lücke schließen. Projektkoordinator Rüther-Kindel beschreibt dessen Einsatz so: Der Funksender wird an einer Versorgungsleitung angebunden sein und etwa 50 Meter hoch über dem Gelände schweben und von dort aus alle Beteiligten in Verbindung untereinander halten.

Ein klares Lagebild ist aber nur die halbe Miete. Am Boden sollen nach Vorstellung der Konsortiumsteilnehmer schwere ferngesteuerte Raupenfahrzeuge in jene Waldgebiete eindringen, in denen für die Feuerwehrleute akute Lebensgefahr besteht. Bei den Waldbränden der vergangenen Jahre mussten die Feuerwehrleute oft tatenlos zusehen, wie sich die Flammen durch den Forst fraßen, weil sie die munitionsverseuchten Gebiete schlicht nicht betreten konnten. In Brandenburg zählen rund zwölf Prozent der Landesfläche als Munitions-Verdachtsflächen. Prominentes Beispiel war zuletzt die Lieberoser Heide 90 Kilometer südlich von Berlin, wo hunderte Hektar Vegetation brannten.

Ende 2021 erster Probebetrieb

Oft sind auch fehlende Wasserquellen beziehungsweise Brunnen ein Problem. Das Konsortium hat nun vor, die Löschschraupen mit leistungsstarken und widerstandsfähigen Schläuchen auszustatten, die bis zu anderthalb Kilometer weit ausgerollt werden können.

Projektleiter Rüther-Kindel schlägt vor, solches schweres und sicheres Gerät perspektivisch an ein paar Standorten in Deutschland zu stationieren. „Es wäre sinnvoll einen solchen Standort in Brandenburg zu haben“, sagt der Professsor.

Ende 2021 soll der erste Probebetrieb des Systems starten. Die TH Wildau allein beschäftigt drei Mitarbeiter mit dem Projekt. Aladin soll nicht nur bei Waldbränden Wunder wirken. Das System soll auch bei Überschwemmungen und anderen Katastrophen eingesetzt werden.

Von Ulrich Wangemann