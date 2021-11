Potsdam

Trotz mehrfacher Appelle von Gesundheitsministerium und Ärzteschaft: Die Impfkampagne in Brandenburg nimmt weiter keine rechte Fahrt auf. Seit Anbeginn der Impfkampagne belegte Brandenburg im Ländervergleich des Robert-Koch-Instituts (RKI) hintere Plätze. Derzeit sind in der Mark laut RKI-Impfmonitor 60,8 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.  Mehr Impfmuffel gibt es derzeit nur in Sachsen mit einer Impfquote von lediglich 56,9 Prozent.

Trotz einer Werbekampagne im Sommer mit launigen Plakatmotiven („Lagerfeuer statt Infektionsherd“) steigt die Impfquote nur äußerst langsam. Sie hat sich innerhalb der vergangenen zehn Tage nur um 0,8 Prozentpunkte erhöht. Und dieser Trend setzt sich nun bei den Auffrischungsimpfungen fort.

Laut RKI haben in Brandenburg bisher nur 1,9 Prozent der Gesamtbevölkerung eine Booster-Impfung bekommen. Im Schlusslicht-Land Sachsen sind es gar nur 1,7 Prozent. Der Bundesschnitt liegt bei 2,8 Prozent.

Gerade bei den Älteren steht Brandenburg am schlechtesten da. In der Gruppe 60 plus beträgt die Dritt-Impfungsquote 3,8 Prozent. Im Nachbarland Berlin sind dagegen schon 16,5 Prozent dieser Altersgruppe geimpft. Bundesweit beträgt der Drittimpfungs-Schnitt bei den über 60-Jährigen 7,2 Prozent.

Linke fordert mobile Impfteams

„Um so tragische Ausbrüche wie in Altenhof mit Todesfällen zu vermeiden, ist es notwendig, jetzt entschieden, schnell und koordiniert vorzugehen“, forderte der gesundheitspolitische Sprecher der Linksfraktion, Ronny Kretschmer. In Zusammenarbeit mit den Kommunen müssten mobile Impfteams schnellstens die Einrichtungen aufsuchen.

Brandenburg sollte dem Beispiel von Berlin, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Bayern folgen und die Booster-Impfung für alle ermöglichen – unabhängig von einer konkreten Empfehlung der Stiko. „Dafür muss auch verstärkt geworben werden“, sagte Kretschmer.

Stiko-Empfehlung ab 70 Jahre

Die Stiko empfiehlt Drittimpfungen vorerst in engerem Rahmen unter anderem ab 70 Jahre oder Menschen mit Vorerkrankung, worauf sich viele Ärzte beziehen.

Sie lehnen daher Impfanfragen von jüngeren häufig ab. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzt sich für „Booster“ auf breiterer Front ein, die laut Impfverordnung generell für alle möglich sind.

Nonnemacher kritisiert zögerliche Stiko

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) verwies auf mehrere Beschlüsse der Gesundheitsministerkonferenz (GMK), die bereits Anfang September Auffrischungsimpfungen nach ärztlicher Beratung für Menschen ab 60 Jahren empfohlen hatte, sofern die vollständige Impfung bereits sechs Monate zurückliegt. Es gebe genügend Erfahrungen aus dem Ausland, etwa aus Israel, wie wichtig solche Drittimpfungen seien, sagte die Ministerin im Gesundheitsausschuss des Landtags.

Sie verwies darauf, dass die Stiko mit ihren Empfehlungen häufig zögere, zuletzt etwa bei den Impfungen für Kinder- und Jugendliche. Sie könne nur jeden ermutigen, das Gespräch mit dem Hausarzt zu suchen. Eine Booster-Impfung auch für jüngere Menschen, für die es noch keine Stiko-Empfehlung gebe, sei möglich. Stiko-Chef Thomas Mertens hatte Anfang der Woche angekündigt, dass die Kommission „in wenigen Wochen“ über weitere Empfehlungen zur Auffrischungsimpfung entscheiden werde.

Von Torsten Gellner