Trotz mehrfacher Appelle von Gesundheitsministerium und Ärzteschaft: Trotz einer Werbekampagne im Sommer mit launigen Plakatmotiven(„Lagerfeuer statt Infektionsherd“) tritt die Impfquote auf der Stelle. Innerhalb der letzten zwei Wochen hat sich die Impfquote im Land nur auf niedrigem Niveau auf 63,4 Prozent verbessert. Mehr Impfmuffel gibt es nur noch in Thüringen (62,7) und Sachsen mit einer Impfquote von lediglich 59,5 Prozent. Brandenburg gehörte stets zu den Schlusslichtern beim deutschlandweiten Impffortschritt. Dies setzt sich nun auch bei den Drittimpfungen fort.

Laut Robert-Koch-Institut haben in Brandenburg bisher nur 3,2 Prozent der Gesamtbevölkerung eine sogenannte Booster-Impfung bekommen. Nur in Sachsen ist die Quote mit 3,1 Prozent schlechter, Thüringen liegt mit 5,2 Prozent im Mittelfeld. Der Bundesschnitt liegt bei 5,2 Prozent. Gerade bei den Älteren, bei denen ein deutlich höheres Risiko für einen schweren bis tödlichen Krankheitsverlauf besteht, steht Brandenburg bundesweit am schlechtesten da. In der Gruppe ab 60 Jahren beträgt die Drittimpfungsquote nur 6,5 Prozent. Im Nachbarland Berlin sind dagegen schon 21,5 Prozent dieser Altersgruppe geimpft. Bundesweit beträgt der Drittimpfungs-Schnitt bei 60 plus 10,7 Prozent.

Linke fordert mobile Impfteams

Die oppositionelle Linke forderte von der Landesregierung mehr Engagement. Um tödliche Corona-Ausbrüche wie in dem Seniorenheim am Werbellinsee (Barnim) zu verhindern, sei es notwendig, jetzt „entschieden, schnell und koordiniert vorzugehen“, forderte der gesundheitspolitische Sprecher der Linksfraktion, Ronny Kretschmer. In Zusammenarbeit mit den Kommunen müssten mobile Impfteams schnellstens die Einrichtungen aufsuchen. Brandenburg sollte außerdem den Beispielen von Berlin, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Bayern folgen und die Booster-Impfung für alle ermöglichen – unabhängig von einer konkreten Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko).

Corona-Infektionen auf höchstem Stand seit Beginn der Pandemie

Die Gesundheitsämter meldeten innerhalb eines Tages 2125 neue Fälle, wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Potsdam mitteilte – die höchste seit Beginn der Pandemie jemals in Brandenburg gemessene Zahl. Die Krankenhäuser bereiten sich darauf vor - mit Konsequenzen.

