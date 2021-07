Potsdam

Die Grundschule Demerthin in der Prignitz zum Beispiel, die Ebert-Grundschule in Luckenwalde (Teltow-Fläming) oder die Drei-Seen-Schule in Lindow (Ostprignitz-Ruppin): Es sind drei von landesweit 53 Schulen mit akutem Lehrermangel. Sie haben laut Brandenburger Bildungsministerium einen besonderen Bedarf an voll ausgebildeten Lehrkräften, weil hier der Anteil an Seiteneinsteigern schon über 25 Prozent liegt.

Nun will Brandenburg voll ausgebildete Lehrer und Lehrerinnen erstmals mit Hilfe eines „Brandenburg-Stipendiums“ für den Schuldienst insbesondere auf dem Land gewinnen. Denn in der Regel gilt: Während Schulen im Berliner Speckgürtel wenig Probleme haben, ausgebildete Mitarbeiter zu finden, wird es in den Weiten des Landes zunehmend schwieriger. Dort konnten in den vergangenen Jahren freie Stellen oft nur mit Hilfe von Quereinsteigern besetzt werden.

600 Euro im Monat

Bewerben für das Landlehrerstipendium können sich Lehramtsstudierende aus dem gesamten Bundesgebiet, die mindestens im fünften Fachsemester sind. Bis zum Ende der Regelstudienzeit zahlt das Land pro Monat 600 Euro.

Voraussetzung: Die angehenden Pädagogen müssen sich verpflichten, in den 53 Mangelschulen unter anderem ein Praktikum, ein Praxissemester sowie den Vorbereitungsdienst zu absolvieren, wie das Ministerium am Dienstag erläuterte. Dann müssen sie mindestens so viele Schulhalbjahre an einer der Schulen unterrichten, wie ihnen zuvor das Stipendium gewährt wurde.

Bewerbungsschluss: 1. August

Brandenburg wirbt schon mit einem ähnlichen Stipendium um angehende Landärzte. Bei den Lehrern ist der Personalbedarf enorm. In den kommenden Jahren müssen jährlichen rund 1000 Pädagogen gewonnen werden.

25 Stipendienplätze hat das Land aufgelegt. Doch damit das Programm ein Erfolg wird, müssen sich die künftigen Landlehrer beeilen: Der Bewerbungsschluss ist bereits am 1. August.

Von Torsten Gellner