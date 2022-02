Potsdam

Potsdam ist Brandenburgs Startup-Hauptstadt. Allein in den Jahren 2019 bis 2021 haben sich in der Landeshauptstadt 70 innovative Unternehmen gegründet – und das trotz Corona-Krise. „Diese Zahl ist erstaunlich“, sagt Ronny Bellovics, IHK-Präsidiumsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Gründung und Nachfolge.

Die IHK hat die Gründungsszene im Kammerbezirk, der ganz Westbrandenburg umfasst, erstmals untersuchen lassen. Die Ergebnisse der „Startup-Studie Westbrandenburg“ liegen nun vor – und sie zeichnen ein gemischtes Bild.

Die Startup-Szene in Westbrandenburg und deren Netzwerke sind demnach bereits auf einem guten Weg – jedoch noch nicht ausreichend entwickelt. Das Startup-Ökosystem wird von 54 Prozent der Befragten positiv bewertet und liegt damit unter dem Bundesdurchschnitt mit 65 Prozent. „Hier haben wir definitiv noch Luft nach oben“, sagt Bellovics.

So gebe es noch Defizite bei der Vernetzung mit anderen Gründerinnen und Gründern sowie mit dem regionalen Mittelstand. Deshalb werde die IHK Potsdam noch in diesem Jahr weitere Angebote und Veranstaltungsformate für Startups entwickeln, kündigte er an.

Potsdam bundesweit auf Platz 4

Die Region um Potsdam gilt auch im Bundesvergleich als gründungsintensiv. Unter allen deutschen Großstädten rangiert Potsdam (38,4) bei Neugründungen zwischen 2019 und 2021 pro 100.000 Einwohnern auf Platz vier. Mehr Gründungen gab es nur in Berlin (53,1), München (44,5) und Heidelberg (40,3). Insgesamt liegt die gesamte Region Westbrandenburg mit einem Wert von 10,8 leicht über dem Bundesschnitt (10,0).

188 Startups gibt es laut Studie in Westbrandenburg. Davon haben sich 108 in Potsdam gegründet. Beliebt bei innovativen Gründern seien aber auch Hennigsdorf (Oberhavel), Brandenburg an der Havel, Falkensee und Kleinmachnow.

In Hennigsdorf und Hohen Neuendorf hätten sich insbesondere Unternehmen aus dem Bereich Biotechnologie gegründet, in Potsdam aus dem Bereich Medizin und Software-Entwicklung. Generell zeigt sich laut der Studie, dass Forschungseinrichtungen und Hochschulen das Gründungsklima begünstigen. Sie seien auch für die Mitarbeitergewinnung von zentraler Bedeutung.

Von Torsten Gellner