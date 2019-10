Potsdam

Der frühere Landtagsabgeordnete der Linken, Torsten Krause, steht von Freitag an wegen Betrugsvorwürfen vor dem Amtsgericht Potsdam. Er soll den Landtag um Fahrtkosten in Höhe von knapp 72.000 Euro betrogen haben, so der Vorwurf der Potsdamer Staatsanwaltschaft. Die Anklage lautet auf gewerbsmäßigen Betrug.

Angeklagter soll falsche Angaben gemacht haben

Krause soll während seiner Zeit als Abgeordneter von 2005 bis 2012 bei der Landesverwaltung angegeben haben, im uckermärkischen Lychen zu wohnen. Tatsächlich habe der ehemalige Büroleiter von Ex-Sozialministerin Diana Golze (Linke) seinen Hauptwohnsitz in Potsdam oder Berlin gehabt, so der Vorwurf. Durch die falschen Angaben habe Krause knapp 72.000 Euro Fahrtkosten einkassiert, finanziert aus Steuergeldern.

Das Potsdamer Amtsgericht hatte gegen Krause einen Strafbefehl wegen Betrugs mit Steuergeldern erlassen. Der Strafbefehl lautete auf zehn Monate Freiheitsstrafe zur Bewährung. Zudem hatte das Gericht die Einziehung des Geldes angeordnet. Dagegen legte Krause Einspruch ein. Daher kommt der Fall nun vor Gericht.

Bislang sind fünf Verhandlungstage angesetzt. 27 Zeugen will das Gericht hören, sieben davon bereits am ersten Prozesstag an diesem Freitag, wie ein Gerichtssprecher sagte.

Krause sagte der Deutschen Presse-Agentur vor einigen Monaten: „Gegenüber der Landtagsverwaltung habe ich keine falschen Angaben gemacht. Ich setze auf ein faires Verfahren.“

Wegen ähnlicher Vorwürfe wurde der ehemalige Linken-Abgeordnete im Landtag, Peer Jürgens, im Herbst 2017 zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Dem Urteil zufolge hatte er während seiner Zeit als Abgeordneter von 2004 bis 2014 dem Landtag falsche Wohnsitze gemeldet und dadurch unrechtmäßig 87. 000 Euro erhalten. Die Linksfraktion hatte Jürgens daraufhin gekündigt.

Von RND /dpa