Potsdam-Babelsberg

Hier haben sie alle gewohnt. Marika Rökk, Willy Fritsch, Heinz Rühmann, Marlene Dietrich – die Ufa-Filmstars der 20er und 30er-Jahre. Ein Spaziergang durch die Villenkolonie Neubabelsberg führt an den Domizilen dieser Filmlegenden vorbei. Und sie erinnern an die lange Geschichte des Filmstandorts Potsdam-Babelsberg.

Klassiker der Filmgeschichte entstanden in Babelsberg

Das erste Filmatelier hatte die Firma Bioscop im Jahr 1911 dort gebaut. Ein Jahr später wurde „Der Totentanz“ mit Asta Nielsen gedreht. Es war der Anfang der großen Stummfilmzeit in Deutschland. So richtig in Fahrt kam der Filmstandort 1917 mit der Gründung der Ufa – der „Universum-Film Aktiengesellschaft. Eigentlich vom deutschen Generalstab im Weltkrieg als Propaganda-Instrument geplant, sorgte die Deutsche Bank, die an dem Unternehmen beteiligt war, schnell dafür, dass sich das Ganze nach dem Krieg vor allem ökonomisch auszahlte. Von 1922 an entstanden in den Babelsberger Studios aufwändige Filme, darunter Werke, die Filmgeschichte schrieben, wie „Nosferatu“ von Friedrich Wilhelm Murnau oder „Metropolis“ von Fritz Lang.

Trotz Weltwirtschaftskrise und finanziellen Schieflagen schaffte es das deutsche Kino, den technologischen Übergang zum Tonfilm zu meistern. Mit dem Bau des ersten deutschen Tonateliers in Neubabelsberg begann 1929 die große Ära der Ufa. Und gleich mit einem ihrem größten Welterfolge. 1930 drehte Josef von Sternberg in Babelsberg „Der blaue Engel“ mit Marlene Dietrich, ein Film, der eine Schauspielerlegende begründete.

1933 dann die Wende. Die Ufa wird verstaatlicht. Der deutsche Film dient der Propaganda der Nazis. In Babelsberg fallen neun der 27 Ufa-Filmstudios in die Hände von Joseph Goebbels. Neben Hetzfilmen entstehen Unterhaltungsfilme , die vor allem in den letzten Kriegsjahren als Stimmungsaufheller gedacht sind. In den Jahren zwischen 1930 und 1945 sind in Babelsberg etwa 1000 Spielfilme gedreht worden.

Nach der Befreiung Deutschlands durch die Alliierten begann in Babelsberg wieder eine neue Ära. Während die Siegermächte im Westen einem Wiederaufbau der deutschen Filmindustrie zunächst kritisch gegenüberstanden, war der Sowjetunion eher an einer Gegenpropaganda mit den Mitteln des Films gelegen. Deshalb wurde am 17. Mai 1946 in Potsdam-Babelsberg die Deutsche Film AG (Defa) mit dem Ziel gegründet, „in Deutschland die Demokratie zu restaurieren, die deutschen Köpfe vom Faschismus zu befreien und auch zu sozialistischen Bürgern zu erziehen“. Und schon im Herbst desselben Jahres kam der erste Streifen in die Kinos: „Die Mörder sind unter uns“, von Wolfgang Staudte mit Hildegard Knef in der Hauptrolle – ein Film über Schuld und Gerechtigkeit, der das finsterste Kapitel deutscher Geschichte aufzuarbeiten versucht.

Bis zu ihrer Privatisierung 1990 produzierte die Defa rund 700 Spiel- und Fernsehfilme. Dokus, Kinder- und Trickfilme gehörten genauso dazu wie Unterhaltungsstreifen, die sich mehr oder weniger am vorgegebenen Sozialistischen Realismus orientierten. Publikumslieblinge wie „Heißer Sommer“ mit Chris Doerk und Frank Schöbel waren darunter oder die Kult gewordene „Legende von Paul und Paula“ mit Angelica Domröse und Winfried Glatzeder.

Aus Defa wurde Studio Babelsberg GmbH

Die Treuhand verkaufte die Defa 1992 an den französischen Konzern Vivendi. Der westdeutsche Filmregisseur und Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff versuchte den Betrieb bis 1997 zu sanieren. Aus der Defa wurde die Studio Babelsberg GmbH. Die Franzosen verkauften den Laden schließlich 2004 an die Investoren Carl Woebcken und Christoph Fisser, die das Unternehmen schon ein Jahr später an die Börse brachten.

Heute ist Babelsberg ein weltweit gefragter Film- und Medienstandort. In den Studios verkehren Stars wie Brad Pitt, der in Babelsberg für Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ vor der Kamera stand. In der benachbarten Filmuniversität Babelsberg „Konrad Wolf“ werden Nachwuchskräfte ausgebildet. Auf dem ehemaligen Defa-Gelände arbeiten Film und Fernsehunternehmen. RBB und ZDF haben dort ihre Studios. Auch die Ufa ist wieder da. Die heutige RTL-Tochter produziert in Babelsberg seit 1992 die tägliche Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Und in der als Kulisse aufgebauten „Berliner Straße“ werden Erfolgsserien wie etwa „Babylon Berlin“ von Tom Tykwer gedreht.

Von Mathias Richter