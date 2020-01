75 Jahre danach: Gedenken an Befreiung vom Nationalsozialismus in Kienitz

Letschin

Zum 75. Jahrestag der Brückenkopfbildung in Kienitz ist dort am Freitag an die Befreiung Brandenburgs vom Nationalsozialismus erinnert worden. „Wir können Antifaschismus nicht verordnen, aber wir können immer wieder erzählen, wohin Hass und Hetze, Rassismus und Nationalismus, Gewalt und Ausgrenzung geführt haben und wieder führen würden“, betonte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) bei der Gedenkveranstaltung.

Kienitz ist heute ein Ortsteil der Gemeinde Letschin (Landkreis Märkisch-Oderland). Am Panzerdenkmal und am Denkmal für die Opfer des Zweiten Weltkriegs legten Woidke, der russische Botschafter Sergej Netschajew und der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums, Matthias Platzeck ( SPD), Kränze nieder.

„Verhältnis zu Nachbarn von Versöhnung und Verständigung geprägt“

„Was am Ende des Zweiten Weltkrieges undenkbar schien, ist heute glückliche Realität“, erklärte Woidke. „Aus Feinden sind gute Nachbarn geworden, häufig sogar gute Freunde.“ Gerade in Brandenburg sei mit Blick über die Oder in den vergangenen 30 Jahren viel erreicht worden. „Das Verhältnis zu unseren polnischen Nachbarn wie zu unseren Partnern in Russland ist von Versöhnung und Verständigung geprägt.“

Am 31. Januar 1945 hatte eine Vorhut der Roten Armee bei Kienitz die Oder überquert. Mit diesem militärischen Brückenkopf sicherten sie die Überquerung der weiteren Einheiten ab. Damit wurde Kienitz der erste vom Faschismus befreite Ort auf dem heutigen Gebiet des Landes Brandenburg.

Zur Galerie Am 31. Januar 1945 schreibt Kienitz Geschichte. In den frühen Morgenstunden kommen 1500 Soldaten der Roten Armee nahezu unbemerkt über die vereiste Oder und besetzen den Ort. 75 Jahre später wird hier an die historischen Ereignisse erinnert.

Auch Gegendemonstrationen bei Gedenken

„ Kienitz wurde für die Rote Armee zum ersten Brückenkopf am westlichen Oderufer, ein strategisch äußerst wichtiger Punkt, den sie 76 Tage lang verteidigten“, erklärt Gerd-Ulrich Herrmann, Militärhistoriker aus Strausberg ( Märkisch-Oderland). Von dem Oderbruchdorf aus waren es nur noch 90 Kilometer bis in die deutsche Reichshauptstadt.

Am Rande der Gedenkveranstaltung protestierten rund 20 Demonstranten gegen die Großübung „Defender Europe 2020“ des US-Militärs. Bei dem Manöver handelt es sich um die größte Truppenverlegung der USA nach Europa seit 25 Jahren. Der Großteil der Konvois, mit denen Tausende Soldaten samt Material und Fahrzeugen nach Osteuropa gebracht werden sollen, ist für Ende Februar und Anfang März geplant.

Von RND/dpa