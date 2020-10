Potsdam

Für den Schäfer muss es ein Bild des Schreckens gewesen sein: Als er am Morgen des 27. September bei Saathain (Elbe-Elster) auf die Weide zu seinen Schafen wollte, fand er lauter Kadaver vor. Insgesamt 75 Schafe und eine Ziege lagen tot auf der Weide am Damm zur Schwarzen Elster. Einige Tiere trieben tot im Wasser. Was war geschehen? Dafür soll nicht etwa der in Brandenburg wieder heimische Wolf verantwortlich sein, sondern eine Rotte Wildschweine. Das meint zumindest Knut Kucznik, der Vorsitzende des Schafzuchtverbandes Berlin-Brandenburg. Der geschädigte Schäfer selbst, will sich nicht äußern.

Schnell verbreitete sich die Geschichte von dem Tiermassaker in den sozialen Medien. Es kursieren Bilder, die die toten Schafe und den zerstörte Weidezaun zeigen. Für viele der Online-Kommentatoren ist der Fall schnell klar: Es müssen Wölfe gewesen sein. Dem Schäfer und dem Verbandschef wird vorgeworfen, die Wölfe schützen zu wollen.

Schafe gerieten in Panik

Verbandschef Kucznik geht davon aus, dass eine aufgescheuchte Wildschweinrotte in das von drei speziell ausgebildeten Herdenschutzhunden bewachte und mit einem 90 Zentimeter hohen Elektrozaun gesicherte Areal durchgebrochen ist. „Die Pyrenäenberghunde haben sicher versucht, die Schafe zu beschützen und die Schafsherde so zusammengedrängt“, sagt er.

Wenn Schafe in Panik geraten, formieren sie sich und laufen im Kreis. Dabei seien einige Tiere, darunter laut Kucznik viele Lämmer, erdrückt worden. Einige Schafe seien in die angrenzende Schwarze-Elster gestoßen worden, wo sie dann ertrunken seien. Für den Schäfer sei der Tod seiner Schafe nicht nur ein finanzieller Verlust: „Emotional trifft es ihn viel mehr“, sagt Kucznik.

Auch zwei Wildschweine sollen bei dem Zwischenfall gestorben und ebenfalls in dem kleinen Fluss ertrunken sein. Das zuständige Veterinäramt bestätigt das jedoch auf Anfrage nicht. „Auch im Hinblick auf die Afrikanische Schweinepest untersuchten wir den Fall. Wildschweine haben wir aber nicht gefunden“, sagt Torsten Hoffgaard, Pressesprecher des Veterinäramtes Elbe-Elster.

Schäfermeister Knut Kucznik Quelle: dpa

Doch es gibt Stimmen dagegen – waren es Wölfe?

Reinhard Jung, Sprecher der Freien Bauern Deutschland, hält die Version eines Wildschweinangriffs für unglaubwürdig. Der betroffene Schäfer sei Mitglied bei der Naturschutzorganisation Nabu, die sich für den Schutz des Wolfes einsetzt. Deswegen, so mutmaßt Jung, wolle er verhindern, dass Wölfe für das Massaker verantwortlich gemacht werden.

„Eigentlich sind 75 tote Schafe ein trauriger Anlass“, sagt er. „Aber wenn ein Nabu-Vorzeigeschäfer diese auf seiner Weide findet, sie nicht auf Wolfsspuren untersuchen lässt und sie schnell entsorgt, muss ich schmunzeln“, sagt Jung, der sich in Brandenburg für sogenannte wolfsfreie Zonen einsetzt. Erst nachdem der Schäfer die toten Schafe selbst entsorgt habe, habe er das Veterinäramt verständigt. Dadurch sei eine objektive Untersuchung des Vorfalls nicht mehr möglich gewesen.

Auf Nachfrage bestätigt Knut Kucznik, dass der geschädigt Tierhalter Mitglied beim Nabu ist und ihm die Organisation auch Teile des Elektrozauns finanziert habe. Angesprochen auf die Unterstellung, der Schäfer wolle einen Wolfsangriff vertuschen, reagiert Kucznik gereizt: „Bei keinem Schaf wurden Verletzungen entdeckt, die auf einen Wolfsangriff hindeuten“, sagt er. Bissspuren gebe es keine. Auch deshalb habe der Schäfer den Fall nicht gemeldet. Der Fall sei eindeutig, sagt er.

„Sollen sich um ihren Kram kümmern“

Nur wenn es sich um einen Angriff von Wölfen gehandelt hätte, stünden dem Schäfer finanzielle Entschädigungen durch das Land Brandenburg zu. Da laut ihm aber keine Wölfe involviert gewesen seien, würde sich der bürokratische Aufwand nicht lohnen.

Bei keinem Schaf seien Verletzungen entdeckt worden, die auf Wolfsspuren hindeuten würden. Quelle: Frank Michalowski

Die Online-Kommentatoren in den sozialen Netzwerken „sollen sich um ihren eigenen Kram kümmern“, sagt Kucznik. Der Schäfer liebe seine Tiere. Er sei mit dem Verlust seiner Tiere schon gestraft genug.

Auch wenn es im Fall von Saathain nun wildgewordene Schweine gewesen sein sollten: Wolfsbisse bleiben ein Problem in Brandenburg. Im ersten Halbjahr 2020 wurden dem Landesamt für Umwelt Brandenburg 265 Fälle gemeldet, in denen Schafe durch Wölfe gerissen oder verletzt wurden. Das sind schon jetzt mehr als im ganzen Jahr 2018, indem 235 Fälle gemeldet wurden. Das letzte Jahr wurden dem Amt 287 Schafsrisse oder Verletzungen von Wölfen gemeldet.

Von Steve Reutter