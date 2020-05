Erinnerungen an die Stunde Null: Als Brandenburg in Trümmern lag

Potsdam

Die polnische Delegation, die das Konzentrationslager Sachsenhausen kurz nach der Befreiung Ende April 1945 inspiziert, findet „nur noch menschliche Schatten“, Gefangene, die furchterregend aussehen: „Bleich, blutarm, mit durchsichtigen Gesichtern, nur noch Skelette“, wie es in dem Militärbericht heißt. Doch die Menschen „weinen beim Anblick unserer Soldaten vor Freude“, vermerken die Inspektoren.

Erschöpft, aber glücklich erleben die 3000 verbliebenen Gefangenen – Marschunfähige, Kranke, Alte – des Konzentrationslagers bei Oranienburg die Wochen nach dem Abzug der deutschen Wachmannschaften. Nach Berichten von Überlebenden bereiten Häftlingsköche Kaninchenfleisch zu, es gibt Champagner aus SS-Beständen.

Anzeige

Das Konzentrationslager Sachsenhausen (Oberhavel) ist heute eine Gedenkstätte. Quelle: MAZ

Weitere MAZ+ Artikel

Der niederländische Medizinstudent Hans Hers berichtet: „Alle lebten in einem Befreiungsrausch, die Kranken, stark unterernährt, waren nicht mehr zu halten und gingen überall in die SS-Häuser und –Lager zum ,Organisieren‘. Schwerkranke mit hohem Fieber liefen mit Schinken und Würsten herum, lagen damit im Bett.“ Vielen bekommt das ungewohnt nahrhafte Essen nicht, manche sterben daran.

Die vor allen Dingen westdeutsche Debatte der vergangenen Jahrzehnte, ob der 8. Mai ein Tag der Befreiung oder der Niederlage, Neuanfang oder Katastrophe gewesen ist, wäre den halb verhungerten KZ-Häftlingen zu Recht seltsam akademisch vorgekommen. Sie hätten gefragt: Wozu das Fragezeichen? Dennoch beschäftigt die Deutung des Kriegsendes zu jedem runden Jahrestag Politiker, Publizisten und Historiker.

Ein Blick in das Gebiet des heutigen Brandenburg im Mai 1945 zeigt: Wie die Zeitgenossen vor 75 Jahren den Zusammenbruch des Nazi-Staats und das Kriegsende gewertet haben, hängt stark von Gruppenzugehörigkeit und persönlichen Erfahrungen ab. Davon, ob jemand im Lager saß oder gerade das Hitler-Porträt von der Wand genommen und in den Ofen gesteckt hatte. Ein Überblick.

Honecker verlässt das Zuchthaus auf dem Görden

Als persönliche Befreiung erlebt der 32 Jahre alte Kommunist Erich Honecker das Kriegsende 1945. Er sitzt im berüchtigten Zuchthaus auf dem Görden ( Brandenburg/Havel) ein, als die Rote Armee das Gefängnis erobert. An diesem Ort sind seit 1940 etwa 2000 Menschen hingerichtet worden. Eine Guillotine mit Blutablauf über einen Gully im Fliesenboden ist dort heute noch zu besichtigen.

Honecker wird zusammen mit etwa 3000 Männern entlassen, schlägt sich nach Berlin durch und schließt sich dort der Gruppe stalinistischer Kommunisten um Walter Ulbricht an. Top-Kader Ulbricht ist Ende April aus Moskau nach Deutschland gebracht worden, um das öffentlichen Leben im Sinne der Sowjetführung neu zu organisieren.

Honecker wird 1946 die Gefängnisaufseherin Charlotte Chanuel heiraten, seine erste Frau, die er als politischer Häftling im Dritten Reich kennengelernt hat. Den Görden wird der künftige Staats- und Parteichef, der 1971 Walter Ulbricht entmachtet, häufig besuchen und dort 1975 eine Gedenkstätte einrichten.

Die Wehrmacht hatte auf ihrem Rückzug auch die Jahrtausendbrücke in Brandenburg an der Havel gespreng. Quelle: Friedrich-Karl Grasow

Bei Kriegsende warten auch Zehntausende ausländische Zwangsarbeiter auf die Freiheit. Das Dritte Reich hatte sie zwangsrekrutiert, um in den Betrieben und in der Landwirtschaft die deutschen Männer zu ersetzen, die als Soldaten im Krieg sind.

In Kleinmachnow ( Potsdam-Mittelmark) etwa produzieren 5000 Beschäftigte der Dreilinden Maschinenbau GmbH (DLMG) Zubehör für Flugzeugmotoren. Die Firma gehört zum Bosch-Konzern. Mehr als die Hälfte sind Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und Häftlinge des KZ-Außenlagers Kleinmachnow. Wo die Baracken standen, erhebt sich heute der grüne Rücken einer renaturierten Müllkippe.

Im Gauarbeitsamtsbezirk Brandenburg sind laut Landeszentrale für politische Bildung 316.000 zivile ausländische Arbeitskräfte eingesetzt, davon ein Drittel Frauen. Auf dem Gebiet des heutigen Brandenburg hat es demzufolge etwa 1000 Zwangsarbeiterlager gegeben. Zurück in der Heimat, sehen sich viele sowjetische Zwangsarbeiter ungerechtfertigt dem Vorwurf der Kollaboration ausgesetzt. Denn Stalin hatte die Parole ausgegeben: Wer sich gefangen nehmen lässt, ist ein Verräter.

Entschädigungen erst 2001 ausgezahlt

Entschädigt werden die Zwangsarbeiter nach dem Krieg von den deutschen Staaten kaum. Die DDR lehnt Zahlungen an ausländische NS-Opfer mit Berufung auf ihren Charakter als antifaschistische Neugründung ab, in der Bundesrepublik kommen die Konzerne milde davon.

Erst als Reaktion auf Sammelklagen und Boykottdrohungen aus den USA wird im wiedervereinigten Deutschland eine Stiftung zur Entschädigung von Zwangsarbeitern mit einem finanziellen Rahmen von zehn Milliarden Mark etabliert.

Die Hälfte steuert die Industrie bei. Im Jahr 2001 beginnt die Auszahlung. Zwangsarbeiter erhalten rund 2500 Euro. Für die oft bitterarmen Arbeitssklaven Hitlers endet der Krieg erst 60 Jahre nach der Kapitulation des Reichs mit einem eher symbolischen Akt.

Die Rote Armee befreit zu Kriegsende Zehntausende Kriegsgefangene. In Luckenwalde ( Teltow-Fläming) etwa sind während des gesamten Krieges 200 000 ausländische Soldaten aus zehn Nationen interniert gewesen. US-Bürger und Briten sind von den Wachmannschaften relativ gut behandelt worden, für Rotarmisten im Stammlager IIIA gilt nicht einmal die Genfer Konvention – Stalin hat sie nicht unterzeichnet und Hitler hält die Gefangenen für Untermenschen.

Zur Galerie Vor 75 Jahren, am 8. Mai 1945, kapitulierte die Wehrmacht, das Deutsche Reich und damit auch Brandenburg lagen in Trümmern.

4000 bis 5000 von ihnen sterben in Luckenwalde an den Folgen von Hunger, Vernachlässigung, Sadismus und Krankheit. Dunkelhäutige französische Soldaten hat die Lagerleitung für „tropenmedizinische Forschungszwecke“ und als Statisten für einen Kolonialfilm zurück behalten.

Während die alliierten Soldaten nach Hause reisen können, beginnt für viele deutsche Soldaten und SS-Angehörige im Moment der deutschen Niederlage die Gefangenschaft erst richtig. Tausende werden noch im Mai 1945 in russische Lager verfrachtet. Viele kehren erst Jahre später nach Deutschland zurück.

Dabei spielt das Lager Gronenfelde bei Frankfurt (Oder) eine bedeutende Rolle. Es wird zum Nadelöhr für die Rückkehr von mehr als einer Million Kriegsgefangener – alle Russlandheimkehrer bis 1950 müssen in dem Lager registriert werden. 24 Stunden bleiben sie dort, werden entlaust, gewaschen, frisiert und eingekleidet. Dann schickt man sie weiter – auch in die Westzonen.

Hunderttausende auf der Flucht

Für Millionen Menschen in den Ostgebieten geht das Kriegsende mit dem Verlust der Heimat einher. Das Schicksal der Flüchtlinge wird in Potsdam besiegelt, auf der Konferenz der Siegermächte im Schloss Cecilienhof im Sommer 1945. Dort drängt Stalin mit Erfolg auf eine Festlegung der polnischen Westgrenze.

Seit dem Nahen der Roten Armee ziehen Trecks über Oder und Neiße. Im Sommer 1945 ist die Zahl der Flüchtlinge in der Region auf 600.000 gestiegen. Bald liegt ihr Bevölkerungsanteil in der Provinz Brandenburg bei 40 Prozent, auf dem Gebiet der späteren DDR bei vier Millionen Menschen. Aus Rücksicht auf die sowjetische Schutzmacht, die ihr eigenes Territorium mit der Westverschiebung Polens kräftig erweitert hat, nennt man diese Entwurzelten in der DDR nicht Heimatvertriebene oder Flüchtlinge, sondern Umsiedler und Neubürger.

Nirgends ist der Heimatverlust wohl besser zu erspüren als in den Straßenzügen der Küstriner Altstadt auf der heute polnischen Oderseite. Bis ins Verderben von einem fanatischen Kommandanten gehalten, ist die preußische Festungsstadt komplett zerstört und nach dem Krieg nicht mehr aufgebaut worden.

Die Altstadt von Küstrin (heute Kostrzyn/Polen) am Ufer der Oder wurde bei Kriegsende völlig zerstört und nicht wieder aufgebaut. Sie ist heute als Denkmal zugänglich. Quelle: Detlev Scheerbarth

Nur die Grundmauern und Straßenzüge sind heute noch erkennbar zwischen Gestrüpp und Bierflaschen – ein gigantisches Mahnmal. Selbst vom Königsschloss ist nur noch ein Steinhaufen übrig. Küstriner Ziegel werden zum Wiederaufbau Warschaus verwendet. Die ganze Stadt gehört bald nicht mehr zu Brandenburg, nicht mehr zu Deutschland.

Mit Stettin fällt 1945 de facto der Seehafen Berlins an Polen. Königsberg, wo sich 1701 der erste preußische König die Krone aufsetzte, geht an Russland. Brandenburg und Berlin liegen für eine Metropolenregion bis heute eigenartig abseits in Deutschland – auch das ein Ergebnis des Kriegs.

Für die Bewohner der zerstörten Städte bedeutet das Schweigen der Waffen vor allem eins: Sie müssen nachts nicht mehr im Bunker schlafen, können tagsüber spazieren gehen und prüfen, ob der Flieder auch in diesem Mai noch duftet. „Am 8. Mai gaben wir unser Kellerasseldasein auf und zogen wieder nach oben“, schreibt die damals schwangere Dorothea Günther, die die letzten Kriegstage in Potsdam verbringt. „Erst jetzt hatte ich das Gefühl, der Krieg sei überstanden.“

Potsdams Zentrum ist stark zerstört

Die Kriegszerstörungen in der Mark sind allerdings allgegenwärtig, eine ganze Welt liegt in Trümmern: Die Kulisse des alten Preußen, das zwar nach dem Ersten Weltkrieg politisch schon tot war, aber noch in Stein gebaut stand. Mehr als 50 Orgeln sind in und mit Brandenburgs Kirchen vernichtet worden, listet das Institut für Orgelforschung Brandenburg auf. Die Wohngebäude in der Potsdamer Innenstadt und der Berliner Vorstadt sind zu 97 Prozent zerstört oder beschädigt.

Rathenow ( Havelland) ist zu 75 Prozent zerstört, die Innenstadt von Frankfurt (Oder) ist zu 93 Prozent verwüstet. Von den 3872 Häusern in Oranienburg ( Oberhavel) sind 609 total zerstört, 1400 schwer beschädigt und unbewohnbar. Etwa 40 Prozent der Bevölkerung sind obdachlos. Wenn Ostdeutschlands Image im Westen 30 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch von Plattenbauten geprägt wird, hat das vor allem mit dem Krieg zu tun.

Menschen am Platz der Einheit in Potsdam räumen Schutt und Steine auf. Quelle: Gerhard Hillmer

Ein Grund, weshalb die Erzählung von der „Befreiung“ in der DDR zumindest in der Zeitzeugengeneration mit Reservierung aufgenommen wurde, sind die massenhaften Vergewaltigungen von Frauen durch Rotarmisten nach dem Sieg von Stalins Armee. Schätzungen zufolge sind allein in Berlin und der sowjetischen Besatzungszone zwischen 500 000 und zwei Millionen Frauen und Mädchen sexuell missbraucht worden.

Verlässliche Zahlen wird es wohl nie geben, viele betroffene Frauen haben aus Scham geschwiegen. Aus dem zerstörten Potsdam berichtet Dorothea Günther, wie Rotarmisten plündernde Frauen im örtlichen Karstadt zum Geschlechtsverkehr zwingen. Die Erlebnisse beeindrucken sie so, dass sie aufschreibt: „Nun war Wirklichkeit geworden, was wir in den letzten Kriegsmonaten manchmal aus Spaß gesagt hatten: ,Genießt den Krieg, der Friede wird fürchterlich!‘“

Neueren Forschungen zufolge sei es auch auf Seiten der Westalliierten zu Übergriffen auf deutsche Frauen beim Vormarsch und in den ersten Jahren der Besatzung gekommen, sagt Jörg Hillmann, Kommandeur des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. „Diese Übergriffe wurden aber von der Militärjustiz der betreffenden Länder sehr deutlich verfolgt. Das fehlt bei der Roten Armee weitgehend.“

Hilfe von außen als letzte Hoffnung

Dort seien Aufrufe verbreitet worden, dass den Deutschen all das zuzumuten sei, was die Deutschen den Russen angetan hätten. „Aber man darf nicht aufrechnen“, sagt Hillmann. „Die Deutschen haben diesen verbrecherischen Rasse- und Vernichtungskrieg begonnen.“ Letzlich seien die Deutschen „vom Nationalsozialismus befreit worden, weil sie es aus eigenem Antrieb nicht geschafft haben.“

Hilfe von außen – das war für viele gesellschaftliche Gruppen im NS-Staat die letzte Hoffnung. Homosexuelle, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, Gewerkschafter – all diese von den Nazis verfolgten Gruppen sind hier der Vollständigkeit halber erwähnt. Für Menschen mit Behinderungen etwa spielt Brandenburg im Dritten Reich sogar die Rolle eines Versuchslabors der Massentötung: In Brandenburg/Havel wurden mehr als 9000 psychisch Kranke und geistig Behinderte vergast. Die Täter erprobten Tötungsmethoden, etwa den Einsatz von Kohlenmonoxid.

Zur Galerie Während sich in Deutschland die Wehrmacht ergibt und Hitler sich tötet, wird in Asien noch gekämpft – bis zum Einsatz einer furchtbaren neuen Waffe.

Der Potsdamer Militärhistoriker John Zimmermann kontert in der Debatte um den Begriff Befreiung mit einer entwaffnenden Gegenfrage: „Was wäre, hätten die Deutschen den Zweiten Weltkrieg nicht verloren?“ Eine Antwort, wie hypothetisch auch immer, versucht die amerikanische TV-Serie „ The Man in the High Castle“ zu geben. Sie spielt in den 1960er-Jahren, vom Flughafen Tempelhof starten Überschallflugzeuge mit Hakenkreuzen auf dem Leitwerk.

Die Massenmörder Himmler und Hitler sind ergraute Staatsmänner. Washington wurde von einer deutschen Atombombe ausgelöscht. Ein paar Juden leben noch im Untergrund. Ein Reichs-Hygienedienst holt Kinder, bei denen eine vererbte Erkrankung festgestellt wird, an der elterlichen Haustür ab – zur sofortigen Tötung. Etwas Bedrückenderes ist selten gedreht worden.

Lesen Sie dazu auch:

Von Ulrich Wangemann