Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, wird zu einem Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges im Brandenburger Landtag erwartet. Das geht aus einer Einladung zum einer Gedenkveranstaltung von Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke am 8. Mai hervor, bei der an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 77 Jahren erinnert wird.

Melnyk wird neben Landtagspräsidentin Liedtke und Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) als einer der Redner angeführt. Kerstin Susanne Jobst vom Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien soll einen Vortrag halten.

Melnyk fordert Lieferung schwerer Waffen

Der ukrainische Botschafter hatte in der Vergangenheit immer wieder das Verhalten deutscher Politiker im Umgang mit Russland kritisiert und von Deutschland eine stärkere Unterstützung der Ukraine gefordert – etwa durch die Lieferung schwerer Waffen.

Seit dem Jahr 2016 findet eine Gedenkveranstaltung im Brandenburger Landtag zum Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten statt. Dabei sind jeweils Vertreterinnen und Vertreter der am Krieg beteiligten Nationen dabei, auch der Nachfolgestaaten der Sowjetunion.

Im vergangenen Jahr war die Botschafterin Frankreichs in Deutschland, Anne-Marie Descôtes, zu Gast. Das Gedenken fand wegen der Corona-Pandemie im Innenhof des Landtags statt.

