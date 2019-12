Potsdam

Ein Mann aus dem Landkreis Oder-Spree hat am Samstag sechs Richtige getippt (2-11-13-19-20-43) und streicht mehr als 700.000 Euro ein. Lediglich die Superzahl 4 fehlte ihm, um den großen Jackpot zu knacken. Das gab Lotto Brandenburg am Montag bekannt. Für seinen Tippeinsatz in Höhe von 28,50 Euro bekommt der Gewinner nun insgesamt 711.962 Euro ausbezahlt.

Ein anderer Brandenburger streicht dank seines Fußball-Sachverstands knapp 105.000 Euro ein. Der Mann aus Potsdam-Mittelmark hatte in der Toto-Ergebniswette sämtliche 13 Spiele richtig vorhergesagt, als einziger Tipper bundesweit.

Von MAZonline/tk