Potsdam

Das 9-Euro-Ticket kommt im Juni. Es passt irgendwie zum Konzept ÖPNV. Im Prinzip eine gute Sache, die in der Praxis aber mit vielen Frustrationserfahrungen einhergeht. Für drei Monate wird der ÖPNV bald zum Spottpreis nutzbar sein.

Hinter der Entlastungsmaßnahme steht auch die pädagogische Hoffnung, dass viele Autofahrer ihre Wagen stehen lassen und ausprobieren, wie es ist, mit Bus und Bahn zur Arbeit zu kommen.

Doch zu Stoßzeiten sind Züge oft überfüllt. Wenn jetzt auch noch die Autofahrer und andere Passagiere zusteigen, die bisher vielleicht aus Kostengründen nicht an Bord gekommen sind, könnten die Monate Juni, Juli und August als Sardinenbüchsen-Ära in die ÖPNV-Geschichte eingehen. Da das Ticket bundesweit gilt, dürfte auch noch die eine oder andere Fernreise in Pendlerzügen absolviert werden. Frustpotenzial birgt das Experiment also für jene, die schon ein Abo haben und jene, die nur mal reinschnuppern wollen.

Denn eines ist klar: Die Verkehrsbetriebe können ihr Angebot nicht kurzfristig ausbauen. Weder stehen irgendwo Busse oder Züge herum, noch gibt es die Fahrer. Trotzdem muss man das 9-Euro-Ticket nicht gleich madig machen. Man muss es als Experiment begreifen. Und man kann sich in diesen Zeiten auch mal darüber freuen, dass etwas günstiger wird statt teurer.

Von Torsten Gellner