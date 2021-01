Potsdam

Wegen Lieferproblemen beim Impfstoff von Biontech/ Pfizer müssen in Brandenburg rund 9.000 Impftermine umgebucht werden. Das bestätigte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse. Er bat um Verständnis: „Klar ist die Situation nicht schön“, so Hesse. „Aber wir bitten um Verständnis, das ist ein neuer Prozess, wir werden von Woche zu Woche schneller.“

Wegen des Lieferengpasses bei dem hoch begehrten Impfstoff können die Erst-Impfungen in den Impfzentren in Potsdam, Cottbus und Schönefeld in den kommenden beiden Wochen nicht stattfinden, hieß es. Die Menschen würden demnach telefonisch über die Umbuchung informiert werden. Bereits vergebene Termine für die Zweit-Impfung sollen beibehalten werden.

Das Problem: Die Betroffenen erhalten mit der Absage noch keinen Alternativtermin. Das ist für die über 80-Jährigen besonders bitter: Sie hatten teils stundenlang in der überlasteten Hotline 116 117 ausharren müssen, um einen Termin zu bekommen.

Betroffene irritiert – Mail führt ins Leere

Besonders irritierend: Betroffene erhalten eine Absage per Mail mit der Überschrift: „Sie haben den Termin für ihre Corona-Schutzimpfung erfolgreich abgesagt“ – als wäre die Initiative von den Impfwilligen ausgegangen. Die Absage enthält die Aufforderung, einen neuen Termin zu buchen. Doch der Link hierfür führt in ein völlig ausgebuchten Terminkalender. „In Brandenburg sind aktuell leider Online-Impftermine nicht möglich“, heißt es dort, wie ein Betroffener gegenüber der MAZ berichtete.

Wegen der Lieferprobleme des Herstellers Biontech/ Pfizer erwartet Brandenburg in der kommenden Woche 25 Prozent weniger Impfdosen. Das hatte das Gesundheitsministerium Anfang der Woche mitgeteilt. Diese Reduzierung könne bis Mitte Februar nicht durch größere Folgelieferungen kompensiert werden. Die Konsequenz: Die Zahl der geplanten Erstimpfungen muss verringert werden. Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte von einem „schweren Schock“ gesprochen.

Deswegen werde man Termine umbuchen müssen. Die betroffenen Personen sollen über das Callcenter persönlich informiert werden, hatte es geheißen. Die für die drei Impfzentren vorgesehenen Zweit-Impftermine sollen aber wie vereinbart durchgeführt werden. Termine für andere Impfzentren sind den Angaben zufolge nicht betroffen.

