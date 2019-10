Rüdersdorf

Bei Schweißarbeiten an der Rüdersdorfer Brücke über die A 10 ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Autobahn bleibt nach Auskunft der Straßenmeisterei Erkner bis Sonntag zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Erkner in beide Richtungen gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Von MAZonline