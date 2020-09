Berlin

Wegen Planungsarbeiten für den Umbau des Autobahndreiecks Funkturm wird die Berliner Stadtautobahn 100 zwischen dem Autobahndreieck und der Anschlussstelle Spandauer Damm in der kommenden Woche zweimal gesperrt. Autofahrer müssen den Abschnitt in den Nächten von Montag auf Dienstag (28. auf 29. September) und von Dienstag auf Mittwoch (29. auf 30. September) jeweils von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr umfahren.

Das Dreieck Funkturm in Charlottenburg ist in den 60er Jahren gebaut worden und heute überlastet und marode. Es gilt als das bundesweit am stärksten belastete Autobahndreieck und soll neu angelegt werden. Baubeginn soll frühestens 2023 sein, wie es auf der Internetseite heißt.

Anzeige

Umleitung über Messedamm eingerichtet

Es wird eine Umleitung eingerichtet, wie die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -baugesellschaft mitteilte. Diese führt von der Anschlussstelle Kurfürstendamm über den Messedamm und die Königin-Elisabeth-Straße zur Anschlussstelle Spandauer Damm auf die A100.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Baugrundsondierung findet in der Kleingartenanlage an der Dernburgstraße statt. Weil es keine direkten Zufahrtsmöglichkeiten zur Anlage gibt, werden die benötigten Großgeräte von der Autobahn aus wieder herausgehoben.

Von RND/dpa/bb