Berlin

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 113 beim Spurwechsel gegen ein Auto gefahren und hat dieses vor sich her geschoben. Die 75 Jahre alte Fahrerin des Wagens erlitt bei dem Unfall am Freitagabend im Ortsteil Baumschulenweg Verletzungen am Rumpf, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 62 Jahre alte Lastwagenfahrer den Wagen der Frau übersehen, als er von der mittleren auf die rechte Spur wechseln wollte.

Es war nicht der einzige Unfall am Freitagabend mit einer Schwerverletzten: In Moabit wurde eine 68 Jahre alte Fußgängerin auf einem Fußgängerüberweg von einem Auto angefahren. Die Seniorin trug nach dem Unfall in der Waldstraße schwere Kopfverletzungen davon. Der ebenfalls 68 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

Tödliche Unfälle in Brandenburg

Auch in Brandenburg kam es am Freitag und in der Nacht zu mehreren schweren Unfällen. Bei Germendorf im Landkreis Oberhavel verstarb ein Autofahrer auf der B96, nachdem er mit seinem Wagen von der Straße abgekommen war und sich überschlagen hatte. Die vier weiteren Insassen des Fahrzeugs wurden schwer verletzt.

Zuvor hatte sich auf der B96 bereits an anderer Stelle ein tödlicher Unfall ereignet. Nahe Fürstenberg hatte ein Pkw-Fahrer einen Lastwagen überholen wollen.Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Lkw frontal zusammen. Für den Fahrer des Pkw, so hieß es, sei jede Hilfe zu spät gekommen.

Glimpflich ging hingehen ein Unfall in Brandenburg/Havel aus. Dort hatte ein Autofahrer auf nasser Fahrbahn an einem Bahnübergang die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war auf den Gleisen gelandet. Zwar konnte sich der Mann vor dem herannahenden Zug retten. Der alarmierten Bundespolizei gelang es jedoch nicht mehr, den RE 1 in Richtung Magdeburg rechtzeitig zu informieren. Der Zug prallte mit voller Wucht in den Wagen. Von den etwa 100 Fahrgästen wurde niemand verletzt. Die Strecke musste aber 14 Stunden lang gesperrt werden.

Von MAZ/dpa