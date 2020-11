Briesen

Autofahrer, die am Dienstagvormittag auf der A12 in Richtung Berlin unterwegs sind, brauchen viel Geduld. Zwischen den Anschlussstellen Müllrose und Briesen ( Oder-Spree) sind am Morgen gegen 7.40 Uhr laut Verkehrsstudio Berlin mehrere Lkw miteinander kollidiert. In der Folge ist die Fahrbahn voll gesperrt.

Die letzte freie Abfahrt sei die Anschlussstelle Müllrose, teilt das Verkehrsstudio Berlin auf Twitter mit. Die Umfahrung der Unfallstelle über Berkenbrück nehme 40 Minuten in Anspruch. Wie lange die Vollsperrung dauern wird, ist noch nicht bekannt.

Zur Galerie Nach einem schweren Unfall mit mehreren Lkw auf der A12 zwischen Müllrose und Briesen ist die Fahrbahn in Richtung Berlin voll gesperrt. Unter anderem war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Verkehrsteilnehmer, die im Stau stehen, werden gebeten, eine Rettungsgasse freizuhalten.

Von MAZonline