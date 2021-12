A14-Lückenschluss: Bau der Elbbrücke beginnt 2022

Dolle

Eine breite Schneise durchzieht den Wald zwischen Dolle und Lüderitz. Bis zu 14 Meter tief wird die künftige Autobahntrasse hier in die Landschaft gefräst. Brücken und andere Ingenieurbauwerke nehmen Gestalt an. Im zweiten Halbjahr 2023 soll auf diesem 15 Kilometer langen Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Tangerhütte und Lüderitz der Verkehr rollen. Bis dahin wird bei Dolle auch eine Tank- und Rastanlage entstehen. Voraussichtlich Ende 2022 beginnt die Betonage der Strecke.

„Wir sind voll im Zeitplan“, sagt Steffen Kauert, Außenstellenleiter Magdeburg der Autobahn GmbH. Der strenge Winter Anfang 2021 habe zwar ein paar Tage Stillstandz gebracht. Die seien aber wieder aufgeholt. Die Corona-Pandemie und die daher rührenden wirtschaftlichen Turbulenzen seien bislang kein Problem. Dank langfristiger Verträge hätten sich Personalmangel, Materialknappheit und exorbitante Kostensteigerungen bisher nicht gravierend auf dieses Projekt ausgewirkt.

Wann ist die A14 fertig gebaut?

Zwischen Lüderitz und Stendal-Mitte laufen ebenfalls die Arbeiten. Das erste Brückenbauwerk nimmt Formen an. Auf der Trasse bis Osterburg sind die Archäologen zu Gange. Als größte technische Herausforderungen nennt der Straßenbauer drei Bahnquerungen sowie Brücken über die B188 und den Fluss Uchte. Bis 2025 soll zunächst das sechs Kilometer lange Stück bis Stendal-Mitte fertig sein. Wenn diese Anbindung an die B188 erfolgt, werde die Autobahn schon einen Großteil ihrer Wirkung entfalten, sagt Kauert. Voraussichtlich 2027 kann der Verkehr bis Osterburg rollen.

Dann wird auch die Anbindung im Süden an die bestehende A14 fertig sein, ist DEGES-Projektleiter Holger Behrmann optimistisch. Für drei A14-Abschnitte in Sachsen-Anhalt und die beiden im Land Brandenburg ist die Deutsche Einheit Fernstraßengesellschaft (DEGES) zuständig. Nachdem die Klage eines Anwohners gütlich beigelegt ist, laufen dort nun die zweijährigen Bauvorbereitungen für den knapp 11,5 Kilometer langen Abschnitt Dahlenwarsleben - Wolmirstedt. Ab 2024 werde in dreijähriger Bauzeit die Querung über den Mittellandkanal errichtet. Veranschlagte Kosten für die Brücke: 10,8 Millionen Euro.

Rechtstreit mit Umweltverband noch offen

Baustart für den neun Kilometer langen Abschnitt im Norden Sachsen-Anhalts von der Landesgrenze bis Seehausen-Nord war im Oktober 2020. Hier soll im Frühjahr 2022 mit dem wohl spektakulärsten Bauwerk der gesamten A14-Nordverlängerung begonnen werden: Die 1100 Meter lange und 110 Millionen Euro teure neue Elbbrücke bei Wittenberge soll laut Behrmann 2025 gleichzeitig mit der Strecke von Seehausen-Nord bis Wittenberge fertig sein. Da zeitgleich auch die alte Elbbrücke saniert und die B189 erneuert wird, werde die Autobahntrasse vorher vorübergehend als Ausweichstrecke dienen.

Wann der Lückenschluss des Lückenschlusses erfolgt, steht derzeit aber noch in den Sternen. Gegen die Pläne für den knapp 16 Kilometer langen Abschnitt Osterburg - Seehausen-Nord hat die Umweltschutzorganisation „Naturfreunde Sachsen-Anhalt“ geklagt. Der Verhandlungstermin am Bundesverwaltungsgericht ist für April 2022 angesetzt. In dem Bereich haben Autobahngegner in einem Wald bei Losse auch ein Protestcamp errichtet. Mit Bauarbeiten hier ist, einen positiven Gerichtsentscheid vorausgesetzt, aber erst in zweieinhalb Jahren zu rechnen.

Fertigstellung bis 2027 realistisch?

Der einzige A14-Abschnitt, für den die Planungen noch nicht abgeschlossen sind, ist das 18 Kilometer lange Stück von Karstädt bis Wittenberge im Land Brandenburg. Ursprünglich sollte der Planfeststellungsbeschluss Ende 2021 vorliegen. Nun werde dafür Mitte 2022 angestrebt. Der zweite Teil eines Erörterungstermins musste coronabedingt abgesagt werden. „Ich gehe nicht davon aus, dass es zu einer dramatischen Verzögerung kommt“, sagt Behrmann. Ziel bleibe es, im Jahr 2023 mit dem Bau dieses naturschutzfachlich anspruchsvollen Abschnitts zu beginnen. Der Projektleiter rechnet hier mit einer Bauzeit von zweieinhalb bis drei Jahren.

Ein Fertigstellungstermin für die gesamte A14-Nordverlängerung im Jahr 2027 sei somit realistisch, sagt Behrmann. Der Lückenschluss zwischen den Autobahnkreuzen Magdeburg und Schwerin umfasst insgesamt 155 Kilometer. Baustart war im November 2011. Die 26 Kilometer in Mecklenburg-Vorpommern und 11 Kilometer im Land Brandenburg sind bereits befahrbar. In Sachsen-Anhalt rollt auf knapp 14 von insgesamt 97 Kilometern der Verkehr. Klagen blockierten das Projekt immer wieder. Mit jedem Jahr Verzögerung stiegen die Baukosten. Derzeit wird mit einer Gesamtinvestitionssumme von 1,7 Milliarden Euro gerechnet.

