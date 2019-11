Hohe Börde

Nach einem Lastwagenunfall ist die Autobahn 2 auf Höhe Parkplatz Börde Nord und der Anschlussstelle Bornstedt (Kreis Börde) voraussichtlich bis zum Nachmittag in beide Richtungen gesperrt. Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, hatte ein Lkw am Morgen die Leitplanke durchbrochen und dabei auf der Fahrbahn Richtung Hannover Bauteile eines Krans verloren. Außerdem lief an der Unfallstelle Diesel aus, weshalb auch die Fahrbahn nach Berlin gesperrt werden musste. Der Fahrer blieb unverletzt.

Gegen 11.00 Uhr staute es sich bereits neun Kilometer lang in Richtung Hannover. Die Polizei geht davon aus, dass die Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis in den Nachmittag andauern werden.

Von RND/dpa