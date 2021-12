Potsdam

Die Einführung der Testpflicht für Ungeimpfte am Arbeitsplatz hat nicht zu einem spürbaren Anstieg des Krankenstands in den Betrieben geführt. Der Krankenstand liegt vielmehr schon seit Anfang Oktober rund ein Drittel höher als im Mittel der Vorjahre. Das geht aus einer Analyse der AOK Nordost auf Basis anonymisierter Versichertendaten hervor.

Seit dem 24. November müssen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder frisch getestet sind. Medienberichten zufolge führt es dazu, dass bei der Berliner S-Bahn und bei der BVG Fahrten ausfielen. Ungeimpfte Lokführer hätten sich lieber krankschreiben lassen, anstatt sich der Testpflicht zu unterziehen – das legten Statements der Gewerkschaft Verdi nahe.

Beim Stahlkonzern Riva behaupten die Personalchefinnen an den Produktionsstandorten in Henningsdorf (Oberhavel) und Brandenburg an der Havel „einen auffälligen Zusammenhang zwischen der 3G-Pflicht im Betrieb und der gehäuften Zahl von Krankmeldungen“. Das Unternehmen hat daher die Lohnfortzahlung eingestellt, was rechtlich fragwürdig ist und für massive Kritik sorgte.

Krankenstand ist schon seit Oktober auf hohem Niveau

Durch die Daten der AOK Nordost ist diese subjektive Wahrnehmung nicht gedeckt, der Krankenstand in den Betrieben ist nach dem 24. 11. nicht gestiegen. Er liegt vielmehr schon seit Anfang Oktober auf einem sehr hohen Niveau. Diese Aussage ist annähernd repräsentativ, weil in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern rund jeder vierte Werktätige bei der AOK Nordost versichert ist.

Konkret meldeten sich in der Woche vom 22. bis zum 28. November 2021 zwar 40 Prozent mehr Menschen krank als in der Vorjahreswoche – aber schon seit Anfang Oktober liegt der Krankenstand im Schnitt 39 Prozent höher als in den Vorjahren. Weder am Tag der Einführung von 3G selbst noch in den Folgetagen machte der ohnehin schon hohe Krankenstand einen weiteren Sprung.

Von MAZonline