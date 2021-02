AOK Nordost schlägt Corona-Frühwarnsystem vor

Potsdam

Die AOK-Nordost hat die Möglichkeit eines digital gesteuerten Früherkennungssystems für Corona-Hotspots vorgestellt. Der für die Versorgungsplanung der Krankenkasse arbeitende Diplom-Geograph Boris Kauhl hat anonymisierte Daten der insgesamt 1,75 Millionen AOK Nordost-Versicherten in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ausgewertet und mit ihrer Hilfe animierte Karten ernster Covid-19 Erkrankungen erstellt.

Die Karten ergaben ein sehr detailliertes Bild über die zeitliche Ausbreitung der Krankheit in bestimmten Regionen. Würde man aktuellere Daten verwenden, so Kauhl, könnte man lokal beschränkte Corona-Ausbrüche so früh erkennen, dass die Gesundheitsämter sie noch rechtzeitig in den Griff bekommen würden, ehe die Infektion sich weiter ausbreitet.

Anonymisierte Auswertung von Anrufen

Gedacht ist dabei an die automatisierte und anonymisierte Auswertung von Gesprächsprotokollen, die bei Telefonaten durch Nutzung der Servicenummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigungen entstehen. Unter 116 117 läuft nicht nur die Terminvergabe für die Corona-Impfungen; sie ist eigentlich dafür gedacht, dass Menschen im Notfall rund um die Uhr anrufen und der Bereitschaft ihre Beschwerden schildern können. Die Hotline arbeitet mit der speziellen Software „Strukturierte medizinische Ersteinschätzung in Deutschland“ (SmED), die anhand der geschilderten Symptome Fachleute für eine Diagnose empfiehlt.

Im Zuge der Pandemie wurde die Software um einige Kriterien ergänzt, erklärt Daniel Wosnitzka vom Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (ZI). Das Berliner Institut erforscht auf der Grundlage großer Datenmengen, wie es um die ambulante Versorgung von Patienten in Deutschland bestellt ist. Schon vor daher ist das ZI in den Augen der AOK Nordost die Stelle, die ein solches Frühwarnsystem umsetzen könnte. Entsprechend hatte die Kasse dem Institut ihre Idee schon vorgestellt.

Laut Wosnitzka können mit der Software tatsächlich schon jetzt Informationen verarbeitet werden, die die Mitarbeiter der Servicenummer 116117 einem Anrufer schließlich raten lassen, einen Coronatest zu machen. Die Idee: Wenn sich in einer Region die geschilderten Symptome häufen, die auf eine Corona-Infektion schließen lassen, könnte man frühzeitig Alarm schlagen: Hier könnte gerade ein Corona-Hotspot entstehen.

Der Datenschutz kann gewährleistet werden

„Das ZI beabsichtigt, die strukturierten Daten aus der telefonischen Ersteinschätzung auszuwerten“, sagt Wosnitzka. Diese liegen anonym und bisher ohne regionalen Bezug auf dem zentralen Server. Um sie einer Region zuordnen zu können, müssten erst noch besondere Vereinbarungen mit den Kassenärztlichen Vereinigungen getroffen werden.

Den Datenschutz kann man trotz der dadurch ermöglichten Lokalisierung laut AOK Nordost garantieren. Das System könnte keine einzelnen Adressen herausfiltern, vielmehr würden Daten aus einer bestimmten Region zusammengefasst. „Was auch gar nicht geht, ist, bestimmte Anrufe mit Versicherungsdaten in Verbindung bringen“, sagt ein Sprecher der AOK-Nordost. Bei der von Kauhl entwickelten „Blaupause“ für ein Frühwarnsystem auf der Grundlage älterer Daten hätten die Datenschutzbestimmungen jedenfalls alle eingehalten werden können.

Wäre schließlich nicht nur die Servicenummer des Bereitschaftsdienstes mit dem Symptom-Erfassungsprogramm ausgestattet, sondern auch die Bereitschaftspraxen, die Anlaufstellen der Krankenhäuser oder Rettungsdienste, wäre eine regionale Zuordnung von Anrufen noch viel präziser. Letztendlich entstünden dabei einzelne Raster auf der Landkarte, die einzelne Ortsteile oder kleine Gemeindeeinheiten von etwa 630 Einwohnern umfassen könnten. „Das ist aber sehr viel genauer als die Landkreisebene“, so der AOK Sprecher. Die Auflösung würde genügen, um aufflammende Infektionsherde rechtzeitig zu entdecken.

Eine Umsetzung ist denkbar

ZI-Sprecher Wosnitzka hält ein solches Frühwarnsystem für denkbar, „allerdings nicht in sehr kurzer Frist“. Dass das von der Krankenkasse vorgestellte System im Prinzip funktionieren würde, hat dessen Entwickler Kauhl schon früher als Mitarbeiter der Universität Maastricht bewiesen. „Wir konnten auf diese Art und Weise anhand von Notrufdaten frühzeitig einen Denguefieber-Ausbruch in Indien aufspüren“, sagt er. „Und zwar noch bevor die laborbestätigten Diagnosen erfasst wurden.“

Das Interesse an so einem System scheint jedenfalls groß. Nach ersten Veröffentlichungen zu dem Vorschlag meldete sich schon das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) bei der AOK Nordost, um sich nach Details des Corona-Frühwarnsystems zu erkundigen. Auch der Oberbürgermeister von Rostock, Claus Ruhe Madsen, habe schon nachgefragt, „weil er ein starkes Interesse daran hat, dass die städtischen Gesundheitsämter Hotspots künftig möglicherweise frühzeitiger detektieren können“, so der AOK-Sprecher.

