ASP in Brandenburg: Warum Bauer Karsten Ilse seine Schweine aufgibt

„Und kommt, vorwärts, kommt“, ruft Schweinebauer Karsten Ilse seinen Tieren routiniert und aufmunternd zu. 36 Mastschweine, jedes ungefähr 115 Kilogramm schwer, treibt er aus dem Stall durch eine lange, gemauerte Schleuse und dann die Rampe hinauf zum Viehtransporter. Der wird die Tiere zum Schlachter bringen.

Ilse lässt sich äußerlich nicht anmerken, dass ihm die Aktion schon schwer fällt. Immerhin 24 Jahre lang hat der Bauer aus dem Oderbruch Schweine gehalten. Sein Hof liegt in Letschin (Märkisch-Oderland). Die Exemplare, die er auf den Transporter treibt, sind seine letzten.

„Ich hatte lange genug Zeit, um mich darauf vorzubereiten“, sagt der 46-Jährige. Einst lebten in seinen Ställen bis zu 1500 Schweine. Seit er im Oktober 2020 die erste Abrechnung vom Schlachthof erhalten hatte, stand für ihn fest, dass sich die Schweinehaltung aufgrund der Afrikanischen Schweinepest nicht mehr lohnt. „Pro Tier habe ich Verluste von 25 Euro“, sagt er. Obwohl die Tiere kerngesund seien. Das Fleisch sei auch für den Menschen ungefährlich. Normalerweise erhalte er etwa 150 Euro pro Tier.

Neben Ilse stehen auch weitere Landwirte vor dem Aus

Der Schlachthof in Kellinghusen (Schleswig-Holstein) sei der einzige, der Schweine aus Schweinepest-Gebieten annehme, sagt Ilse. „Da hast du dir über Jahre eine Existenz aufgebaut und dann ist alles vorbei, traurig“, sagt der Letschiner Bürgermeister Michael Böttcher (parteilos), der die Szenerie beobachtet.

Insgesamt acht Schweinehalter gab es bisher im Landkreis. „Sechs von ihnen liegen mit ihren Höfen inzwischen in der Kernzone, eingerichtet rund um entdeckte infizierte Wildschweinkadaver“, sagt Henrik Wendorff, Präsident der Landesbauernverbandes. Zwei der Landwirte würden die Schweinemast jetzt aufgeben, ein dritter habe sie drastisch reduziert.

Die anderen, so vermutet Bauer Ilse, würden spätestens im Herbst folgen. „Die Versicherung zahlt im Seuchenfall nur ein Jahr lang“, macht er deutlich. Nicht nur im Schlachthof würden die betroffenen Landwirte quasi draufzahlen, sondern auch für die Testung durch Veterinärmediziner.

223 Fälle von ASP in Märkisch-Oderland

Mit den Auswirkungen und Einschränkungen aufgrund des Ausbruchs der aus Polen durch Wildschweine eingeschleppten Tierseuche kämpfen die Landwirte in der Region bereits seit September 2020. Damals wurde die Krankheit erstmals bei einem verendetem Schwarzwild nachgewiesen. Inzwischen wurden nach Angaben des Brandenburger Verbraucherschutzministeriums 872 Fälle registriert, allein 233 im Landkreis Märkisch-Oderland.

Zwar hat die Seuche bisher nicht auf den Hausschwein-Bestand übergegriffen, dennoch gelten Vorsichtsmaßnahmen. „Das Oderbruch wird wohl eher zur hausschwein-, statt zur wildschweinfreien Zone“, meint Landwirt Ilse.

Er fühlt sich von der Politik enttäuscht, wie er sagt. Zwar habe das Land jetzt endlich eine Richtlinie für finanzielle Hilfen erlassen. „Erstattet werden aber nur die Mehrkosten, nicht aber die Mindereinnahmen. Das hilft nicht wirklich weiter“, betont er. Zudem könnten pro Betrieb maximal 20 000 Euro ausgeglichen werden. „Das reicht selbst bei mir hinten und vorne nicht. Und ich war der kleinste der betroffenen Schweinehalter in Märkisch-Oderland.“

Tierseuche ist nicht unter Kontrolle

Bauernpräsident Wendorff kritisiert, dass das Land für die Erarbeitung der Richtlinie ein halbes Jahr gebraucht habe. Er bezweifelt auch, ob das Seuchenschutzsystem tatsächlich geeignet sei, die Schweinepest wirksam zu bekämpfen. „Die Bauern haben Einbußen, obwohl sie gesunde Tiere halten“, macht er deutlich.

Künftig werden in Ilses Stall keine Schweine mehr stehen. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Für die Hausschweinhaltung in Brandenburg sieht er eher schwarz. „Da werden auch in anderen Regionen Landwirte aufgrund von Unrentabilität wohl aufgeben“, sagt Wendorff. Die Tierseuche sei längst nicht unter Kontrolle. Jeden Monat müssten weitere Gebiete eingezäunt und Kernzonen erweitert werden. Die Entschädigung auch für Ernteausfälle und Folgeschäden läuft laut Wendorff nur schleppend. „Ein Drittel der betroffenen Betriebe in Märkisch-Oderland hat das Geld für die Ausfälle im vergangenen Jahr erhalten. Da geht es wirklich um Existenzen“, sagt er.

Das kann auch Ilse für seinen Hof bestätigen. Er selbst hatte noch vor drei Jahren einen Kredit über 180 000 Euro aufgenommen, um den Schweinestall zu modernisieren. „Alles umsonst. Jetzt kann ich ihn nicht mehr nutzen.“

Künftig wird er seinen Hof, den er gemeinsam mit seinem Vater bewirtschaftet, als reinen Ackerbaubetrieb weiter führen. Auf 850 Hektar stehen Getreide, Raps, Mais und Erbsen. „Es wäre finanziell leichter, die Flächen für Solaranlagen zu vermieten. Ich aber bin mit Leib und Seele Landwirt.“

Von Jeanette Bederke/dpa